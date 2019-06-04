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「稀土戰爭」難成中國較量貿易戰王牌　專家：將傷及自身

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▲稀土 。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰從貿易領域升級至產業戰、技術戰，甚至是中西方文明結構性對抗的現象。然而隨著中方打出稀土這一戰略，有許多專家表示，這不會是中國的「底牌」，也不會改變戰局；相反，由於中國是稀土製成品的主要出口國，限制含稀土產品出口將傷及自身。

綜合媒體報導，中國威脅限制或停止對美國稀土出口，而這一禁令最多讓使用稀土的美國製造商陷入困境，但未必會給北京一張王牌。此外，富國銀行投資研究所的分析家拉福熱（John LaForge）上周在研究報告中指出，很難看到中國如何對消費品施加稀土限制，但同時又不妨礙經濟發展，畢竟這些產品在中國國內生產，並在全球廣泛使用。

▲稀土 。（圖／路透社）

因此，稀土產業儘管被中國掌控，但不會是中國反制貿易戰的底牌。稀土戰與中美戰不是一個維度的戰爭，兩強間的對抗，將會是在大部分產業、文化及文明層面全面的展開。再者，無論稀土戰是否會發生，但在全球貿易、國際產業分工不斷深入的背景下，中美合則兩利，鬥則俱傷，稀土、科技、貿易戰亦然。

中國商務部副部長王受文2日表示，作為稀土資源最豐富的國家，願意滿足其他國家的正常需求，但如果有國家利用稀土製造的產品來打壓中國，這是難以接受的。他進一步強調，中美經貿磋商已進行了11輪，在這期間，美方將從中國進口的2000億美元商品加征關稅稅率由10%提高到25%，隨後美方又對來自中國的3000億美元商品啟動加征關稅的程式；美方還濫用出口管制措施，將中國一些企業納入出口管制實體清單，不斷升級貿易摩擦，使經貿磋商嚴重受挫，「責任完全應該是美方承擔的。」

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

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關鍵字：稀土,美中貿易戰,中美貿易戰

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