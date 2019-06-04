美國加大施壓須做好準備　華為董座梁華﹕與谷歌尋求解決方案

▲梁華。（合成圖／翻攝自華為官網、CFP）

大陸中心／綜合報導

對於美國政府祭出法律封殺華為，並限制美國企業與華為的生意往來。華為董事長梁華表示，美國正採取措施加大對華為施壓，必須做好準備，目前正與谷歌（Google）尋求解決方案。他強調，華為尊重知識產權，更從來不是國家情報機構或間諜，而自從遭到列入限制實體清單後，就沒有與美國政府溝通，更沒有溝通的渠道。

據外媒報導，美國上月將華為列入出口管制黑名單，禁止華為在未經批准下，從美國購買零件，隨後給出90天有限豁免。因此，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）等美國晶片製造商已向員工通知，暫停向華為供應貨物。而最初終止與華為業務往來的谷歌（Google）則宣布與華為繼續合作90日。

▲華為。（圖／記者洪聖壹攝）

梁華指出，若美國政府禁止供應商與華為合作，公司就要考慮其他選項，又指出不少長期合作的美國供應商都非常負責任，而谷歌就是其中之一，雙方正一同尋求解決方案。他承認，谷歌的問題會對中國以外的客戶造成短期影響，長遠來看的話，公司需研究自主作業系統及生態系統。

此外，梁華強調，華為從未受到來自中國政府要求採集和提供數據的壓力，而中國政府也已強調沒有法律強迫華為這樣做，「如果有這樣的要求，華為也不會執行」。他進一步指出，美國政府用政治手段破壞一個行業的價值鏈是非常不合適的。與此同時，華為方面尚不清楚中國官方對「不可靠實體清單」的定義。

▼ 谷歌在北京的辦公大樓。（圖／路透）