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華爾街日報：聯邦快遞「誤送」是配合川普打擊華為

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▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒指聯邦快遞「誤送」是配合川普（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國聯邦快運（FedEx）不久前將兩個華為的包裹運至美國，遭到抗議後發聲明表示是「誤送」。據外媒援引消息人士透露，聯邦快遞為遵守川普政府打擊華為的措施，對內部協議作出了改變，導致將華為的兩個包裹錯送到美國。

據《華爾街日報》報導，這名知情人士稱，美國對企業與華為的業務往來實施了新限制，影響了聯邦快遞處理華為包裹的方式。

聯邦快遞2日美股開盤前大跌3.14%，市值開盤便蒸發12.6億美元（約新台幣395億元）。

美國政府近日「封殺」華為。聯邦快遞私自將華為公司的兩個包裹轉運到美國，對此給出的理由是「誤送」。目前華為已向大陸郵政監管部門提出訴訟。

大陸外交部發言人陸慷5月29日曾表示，發生這樣的事情，FedEx給華為也好，給公眾也好，要給出一個合理的解釋。大陸郵政局局長馬軍勝6月1日接受採訪也表示，「任何快遞企業都必須遵守中國法律法規，不得損害中國企業和用戶的合法權益。」大陸官方也明確將對聯邦快遞立案調查。

美國當地時間6月1日，聯邦快遞再次聲明，「聯邦快遞高度重視我們在中國的業務。我們與華為技術有限公司以及所有中國客戶的關係，對我們十分重要。聯邦快遞要求自己為客戶提供高標準的服務。我們將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監管調查。」

ET快訊
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關鍵字：聯邦快遞,中美貿易戰,華為,包裹

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