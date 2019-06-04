影／女留學生哽咽籲挺蔡英文 「讓她把台灣帶到更好的地方」

政治中心／綜合報導

民進黨即將進行總統黨內初選民調，臉書粉絲專頁《辣台妹Wajinpie》發起活動，邀請民眾錄製支持蔡英文的影片。有位留美的女學生跨海投稿，對於自己身為台灣人感到驕傲，講到日前台灣通過同婚專法時還一度哽咽，呼籲大家一定要支持蔡英文，該影片上傳2天已吸引26萬人次觀看，超過3千次分享。

這名女留學生本名叫林亮君，目前就讀於美國影視名校查普曼大學電影與媒體藝術學院，短短兩分半鐘的影片中，林亮君表示，蔡英文讓她對台灣政治有新的體驗，「在美國這一年來，我不斷跟來自世界各地的同學解釋台灣在哪、我們是誰，以及台灣在國際上需要什麼幫助。」她說，「即便我已經講了100遍了，但當我再提到台灣的時候，我越來越感到驕傲，我很高興自己是台灣人。」

日前台灣通過同性婚姻專法成為亞洲第一，也讓台灣在國際上大大曝光。林亮君分享，她的同學們紛紛轉貼相關新聞，還一度哽咽地說，「那個感覺讓我想要到路上拽著每個人的袖子，跟他們說我來自台灣，我們剛做了一件很棒的事情！」

林亮君接著表示，蔡英文為台灣做了長期的規劃，包括新南向政策、觀光等，讓台灣對中國的依賴越來越降低，貿易也變得更健康，經濟不再仰賴中國而是整個國際，這次中美貿易戰開打，台灣受到的傷害被減到了最低，甚至許多國家現在不要給中國做的單也轉到台灣來，讓台灣撿到紅利，這是非常了不起的事情。

最後她呼籲，6月10到14日的晚上6點到10點，一定要接電話並勇敢的支持蔡英文，再給蔡英文執政4年，讓她的計劃不要被中斷，把台灣帶到更好的地方，「我真的很想要繼續告訴我的朋友，我來自台灣，台灣是一個很棒的國家。」

該影片激起許多網友共鳴，並紛紛留言「有出過國生活一陣子，看這段會更有感覺」、「感動～大家一定一定要懲罰小英總統繼續連任才行」、「2020將是世代之爭，有著無窮可能性的年輕人不能再沉默，不能再隨便了」，甚至還有網友呼籲大家可以自願留守公司、免費加班，也可以趁這個時候來個公司大掃除，以免漏接電話。

▲留學美國的林亮君呼籲大家在民進黨總統初選民調時勇敢支持蔡英文。（圖／翻攝自辣台妹Wajinpie臉書粉專）





▲有網友留言號召大家在總統初選民調期間自願留守公司，以免漏接電話。（圖／翻攝自辣台妹Wajinpie臉書粉專）



