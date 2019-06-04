賴清德重申不會宣布台灣獨立　要郭台銘「思考如何救鴻海」

記者洪正達／高雄報導

前行政院長賴清德4日中午在新書分享會中清楚表明，民進黨在1999年發表《台灣前途決議文》後，確認台灣的政治現狀為主權獨立的國家，名字叫中華民國，民進黨執政不會宣布台灣獨立，即便陳水扁、蔡英文總統都不曾宣布獨立，就算自己未來當上總統也不會。

▲賴清德參加新書座談會，受許多支持者夾道歡迎。（圖／記者洪正達攝，下同）

對於李遠哲宣布支持自己，賴清德表示相當感謝，也希望社會各界能夠響應李遠哲的號召，在明年的總統選舉中，一定要支持黨內最有勝算的候選人，這樣一來他就能在大選中贏得最後的勝利，只有他能守護台灣並同時推動經濟的發展。

但外界對於民進黨宣布宣布台灣獨立始終「霧煞煞」，賴清德說，民進黨在1991年的黨代表大會中曾宣示，如果民進黨執政後就要推動制憲正名，這就是社會上所了解的台獨黨綱，但1997年前黨主席施明德率團訪美後，確認了日後部會宣布獨立，1999年黨代表大會中確認台灣已經是獨立的實體，他的名字叫中華民國，宣布獨立與否都需要全體人民共同決定。

談到稍早拋出的「鴻海自救」說中，強調在中美貿易戰的情形下，受害最深的是產品在中國製造再銷往美國的大型企業，這家企業就是鴻海，賴清德認為，郭台銘目前應該非常清楚知道公司的處境，應回頭思考如何救鴻海才是。

▲賴清德表示，郭台銘最需要的是拯救自己的鴻海。（圖／記者洪正達攝）