當總統能守護台灣？柯文哲：乞丐也要守護台灣，不一定要總統

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲4日在議會總質詢，民進黨議員江志銘問到，民進黨總統候選人蔡英文、賴清德都一直在講自己是最能守護台灣的，「如果你要參選總統，你認為你是可以守護台灣的人嗎？」，柯文哲說，這沒問題啦，「今天在台灣就算是乞丐也要守護台灣，不一定要當總統」，強調守護台灣是責任，販夫走卒都要。

江志銘表示，柯文哲現在是總統的熱門人選，因此態度很重要，韓國瑜市長已經說如果當選的話要恢復年金，最重要是他承認九二共識，按照九二共識要把台灣帶到一國兩制的方向，「你接受不接受九二共識？能清楚表達你的立場？」

柯文哲回答時說，第一點這跟市政無關，接著表示，這些東西都標籤化，沒有人知道九二共識內容是什麼。江志銘接著問到，「一國兩制你接受不接受？」，柯表示，「標籤撕下來內容到底是什麼？大陸自己要解釋清楚」，直言不用講，等對方出牌，且大陸方面對九二共識的內容也沒有很清楚的解釋。

江志銘接著說，民進黨候選人蔡英文、賴清德一直在講，都說自己是最能夠守護台灣的，如果你要參選總統，你認為你是可以守護台灣的人嗎？柯文哲說，「這沒問題啦，但這假設性題目」、「報告議員，今天在台灣就算是乞丐也要守護台灣，不一定要當總統」、「守護台灣是責任、販夫走卒都要」。

