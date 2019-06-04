　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當總統能守護台灣？柯文哲：乞丐也要守護台灣，不一定要總統

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市市長柯文哲,台北市市政總質詢,台北市議員,梁文傑。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲4日在議會總質詢，民進黨議員江志銘問到，民進黨總統候選人蔡英文、賴清德都一直在講自己是最能守護台灣的，「如果你要參選總統，你認為你是可以守護台灣的人嗎？」，柯文哲說，這沒問題啦，「今天在台灣就算是乞丐也要守護台灣，不一定要當總統」，強調守護台灣是責任，販夫走卒都要。

江志銘表示，柯文哲現在是總統的熱門人選，因此態度很重要，韓國瑜市長已經說如果當選的話要恢復年金，最重要是他承認九二共識，按照九二共識要把台灣帶到一國兩制的方向，「你接受不接受九二共識？能清楚表達你的立場？」

柯文哲回答時說，第一點這跟市政無關，接著表示，這些東西都標籤化，沒有人知道九二共識內容是什麼。江志銘接著問到，「一國兩制你接受不接受？」，柯表示，「標籤撕下來內容到底是什麼？大陸自己要解釋清楚」，直言不用講，等對方出牌，且大陸方面對九二共識的內容也沒有很清楚的解釋。

江志銘接著說，民進黨候選人蔡英文、賴清德一直在講，都說自己是最能夠守護台灣的，如果你要參選總統，你認為你是可以守護台灣的人嗎？柯文哲說，「這沒問題啦，但這假設性題目」、「報告議員，今天在台灣就算是乞丐也要守護台灣，不一定要當總統」、「守護台灣是責任、販夫走卒都要」。
 

ET快訊
沒做過化療！賀一航「不知道自己會死」　白冰冰痛哭：入院才5天

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,總統,兩岸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全國觀光產業論壇在台中　盧秀燕：待過旅行社最懂旅遊業

爆「韓國瑜有私生女」吳子嘉北檢說明　民眾舉牌嗆聲爆發衝突

凱道40萬人是芻狗？　沈富雄開10帖苦藥給韓國瑜

賴清德重申不會宣布台灣獨立　要郭台銘「思考如何救鴻海」

直播／吳子嘉爆「韓國瑜X王小姐」私生女疑雲　北檢傳喚說明

韓國瑜主張取消年金改革　游淑慧力挺：上一代沒欠我們

當總統能守護台灣？柯文哲：乞丐也要守護台灣，不一定要總統

吳祥輝等獨派代表連署挺賴清德　李遠哲喊話蔡英文「知所進退」

戰神黃國昌立委連任失利？　吳子嘉斷言：李永萍穩贏

黃埔95週年校慶邀請韓國瑜參加　陸軍官校：未收到回覆

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

全國觀光產業論壇在台中　盧秀燕：待過旅行社最懂旅遊業

爆「韓國瑜有私生女」吳子嘉北檢說明　民眾舉牌嗆聲爆發衝突

凱道40萬人是芻狗？　沈富雄開10帖苦藥給韓國瑜

賴清德重申不會宣布台灣獨立　要郭台銘「思考如何救鴻海」

直播／吳子嘉爆「韓國瑜X王小姐」私生女疑雲　北檢傳喚說明

韓國瑜主張取消年金改革　游淑慧力挺：上一代沒欠我們

當總統能守護台灣？柯文哲：乞丐也要守護台灣，不一定要總統

吳祥輝等獨派代表連署挺賴清德　李遠哲喊話蔡英文「知所進退」

戰神黃國昌立委連任失利？　吳子嘉斷言：李永萍穩贏

黃埔95週年校慶邀請韓國瑜參加　陸軍官校：未收到回覆

陳建州又黑范范！公開「性感私密照」　網笑：準備跪算盤

永久性美容！陸研發「可注射軟骨再生技術」　有望代替玻尿酸　

佯裝問路「搶12年老車」　鴛鴦搶匪：沒錢回台中

少女心爆棚！媚比琳攜手Alice+Olivia推出聯名彩妝

約同事到家中壞壞！人妻嬌喊「他沒戴套」：OO比較細　老公一看秒揭姦情

普通人的自由主義／蔡英文的貴氣孤高vs.賴清德的苦情孤高

不同國家女性體味大不同　日本少女是「這一味」…研究：10幾歲最香！

穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

全國觀光產業論壇在台中　盧秀燕：待過旅行社最懂旅遊業

不開心！　金正恩觀看《人民的國家》　砲轟主創「不負責任」

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結..

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優..

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲..

黃光芹再曝內幕：他們都反李佳芬

韓國瑜要「恢復18％」　郭董回..

從未主張恢復軍公教18趴　韓國..

對罵韓國瑜3分鐘　李喬如「這建..

七連霸李喬如發威惹毛韓粉　遭洗..

韓國瑜花蓮造勢　黃暐瀚提「3不..

傅崐萁包養記者　監院彈劾3官員

中選會變小英競選總部？李進勇回..

鄭聚然怒轟館長：把臭錢收回去！

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爆料公社投票！僅29％挺韓選總..

更多熱門

相關新聞

李正皓：非韓粉的焦慮感凝聚了

高雄市長韓國瑜1日出席凱道挺韓造勢，讓挺韓陣營士氣大振，但臉書粉絲專頁「爆料公社」3日舉辦模擬投票，結果卻顯示，韓國瑜僅獲得29％的支持，大輸給鴻海董事長郭台銘的71％。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，凱道造勢雖然凝聚韓粉的向心力，也擴散非韓粉的恐懼感，「造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢。」

北市25萬新建案非騙局　原來這樣算

鴻海董座任期倒數　郭台銘：所有人都是我老闆

天津媽祖來台　首站起駕鎮瀾宮

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲3／17兩人對話

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲3／17兩人對話

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面