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吳祥輝等獨派代表連署挺賴清德　李遠哲喊話蔡英文「知所進退」

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德挑戰總統蔡英文連任路，民進黨總統初選將在8日舉辦政見發表會，10日至14日則將舉辦民調，最快月中就有答案誰將代表民進黨出線挑戰總統大選。包含前中央研究院院長李遠哲及作家吳祥輝等獨派代表近日發起聯署，公開力挺賴清德，同時也喊話蔡英文放棄一已之私、知所進退。

據了解，這份連署由李遠哲發起，目前還在進行中，連署內容提到，「檢視敗選後蔡總統的作為，除積極下鄉，到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情。蔡總統在初選中的表現，更已使民主進步黨形象受到重創」。

連署書中指出，台灣的內外處境極為艱難，民眾對改善經濟生活的期望不得滿足，因此民怨很大，對岸政權又公然提出「一國兩制」的召喚，台灣內部已有不同政治勢力，勇扮台奸，公然應和，在這種情況下，假如堅持台灣主權獨立的民主進步黨丟掉執政權和國會多數地位，台灣的前途將會如何發展，不問可知。

李遠哲等獨派人士喊話蔡英文，「請蔡總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。如此也可讓史家不必改寫蔡總統二０一六年立下的歷史勳功」。

獨派人士也表態力挺賴清德，「請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與二０二０總統大選，讓賴清德以清新形象，奮力維繫民進黨執政權，維繫民進黨在立法院的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，以維繫台灣做為一個主權獨立國家的最高價值」。

針對李遠哲所發起之連署，蔡英文發言人阮昭雄表示，初選期間，尊重這些朋友的選舉表態，但對總統來說，人民的想法更重要，民主機制會做最好的決定，三年來守護台灣、推動建設及改革的成績，就是總統最大的力量，台灣只能前進，不能後退。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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