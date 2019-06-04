全國觀光產業論壇在台中　盧秀燕：待過旅行社最懂旅遊業

▲盧秀燕出席觀光產業論壇表示，市府有誠意合作一起拚經濟。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第一屆「全國觀光產業高峰論壇暨觀光產業媒合會」4日在台中舉行，市長盧秀燕出席致詞表達歡迎和感謝，台中已是全台第二大城，交通方便，更蘊含豐富歷史人文及自然觀光資源，她還說，當記者前曾待過旅行社票務，所以她很支持也很重視旅遊產業，市政府很有誠意和觀光業者合作，一起拚經濟。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，以前全國聯合會都是跟飯店、旅行社媒合，今年第一次擴大到其他部門，包括經濟部中小企業、觀光工廠、商圈夜市、旅館、民宿、飯店等，全台旅遊業者近7百家，如果要逐一拜會的話，可能1年都拜會不完，因此，才邀請北、中、南、東所有業者，18輛遊覽車、7百多人全都聚集到台中，一次將台中介紹給台灣所有旅遊業界。

觀光旅遊局長林筱淇指出，台中主要的24個景點，每年即超過4千4百多萬人次的國內外旅客造訪，觀旅局也積極提升台中觀光行銷能量，整合府內外資源精準行銷，包裝在地景點特色、活動節慶、創意話題等亮點，打造台中成為名符其實的觀光首都。

林筱淇說，這次觀旅局和中華民國旅行商業同業公會全國聯合會合作，舉辦大型觀光產業論壇及媒合會，期盼透過規劃推介及安排踩線，行銷台中的東勢林場、新社花海、大坑登山步道、高美溼地、大安濱海樂園等山海風光，以及國家歌劇院、美術園道、草悟道、光復新村、道禾六藝文化館、彩虹眷村、霧峰林家花園等人文景點，提高台中市在觀光業界的能見度。