自許外出型市長　盧秀燕：花小錢也能打造宜居幸福城市

▲盧秀燕認為，不用花大錢也能打造宜居城市。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府4日舉行市政會議，由都發局作「邁向幸福花園城市之路」專案報告，市長盧秀燕表示，她是個外出型市長，到處走走看看，一發現問題馬上打給相關局處，她以最近修繕完工的東昇橋為例，市府只花20萬元，裝上投射燈，就讓原本破舊的老橋成了最佳景點，所以要打造宜居的幸福城市，不用花大錢也能做得到。

▲入夜後的東昇橋，已成最佳拍照景點。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕在都發局長黃文彬簡報完「邁向幸福花園城市之路」專案報告後表示，她以最近東區的東昇橋為例，東昇橋是座舊橋，但還很堅固，她在參選市長時就發現，如果稍微美化一下的話，應該會很有亮點，於是建設局花了20萬元，裝設16盞投射燈，改以粉紫色投射燈，照射橋梁柱體，營造旱溪河道浪漫，迷人的光影氛圍，如今已成為最新打卡亮點。

盧說，她是個外出型市長，常利用跑行程的時候，看看車窗外的景色，看看民眾生活的情形、市容的變化，一發現有什麼地方需要改善或整修，馬上打給相關局處，例如，她發現中清路上果菜市場外有塊三角地，被經過的民眾亂丟垃圾，相當髒亂，她馬上就打給環保局長解決。

她強調，要打造宜居的幸福花園城市，並不需要花大錢，只要每個局處長都好好努力，用心做好本分就行，未來4年，市府會加強綠美化工作，讓城市更美好、更有綠意。