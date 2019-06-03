提供免費2200名額肺癌篩檢　中市府：幫交警義警省5千

▲盧秀燕主持免費肺篩記者會，呼籲協勤人員多多利用。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

有鑑於台中空污嚴重，台中市民罹患肺癌上升率高於全國平均值，台中市政府和15家醫療院所合作，免費提供2200個名額給因公執勤的交警、義交、義警和民防人員做肺癌篩檢，費用全由醫療院所負擔，盧秀燕3日表示，如果實施良好，市府會編列預算明年續辦，衛生局呼籲多加利用，為自己省下5千元。

▲盧秀燕感謝醫療院所免費提供篩檢名額。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府上午舉行「交通治安有您護，您的健康我來顧」記者會，盧秀燕、警察局長楊源明、衛生局長曾梓展和15家醫療院所院長或代表出席。

▲盧秀燕致詞強調，市府力抗空污決心。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，去年10月1日，她就跟前行政院長張善政及中部縣市長一起舉行記者會，她當時就說，如果有機會當選市長，將會強力整頓空污，守護市民健康，尤其對於可能罹患肺癌風險的族群，要特別加強篩檢，包括因公執勤的交警、義交、義警和民防人員，他們長時間站在街頭，又無法戴口罩，所以必須列為優先肺篩對象。

盧說，她非常感謝醫療院所免費提供2200個名額，進行低劑量電腦斷層掃描，今年是試辦第一年，如果協勤人員反應良好，市府今年會編列預算，明年續辦，不過，她希望雖然投入大筆資源作篩檢，但篩選結果最好是零，大家都平安健康。

衛生局表示，每家醫療院所設備不同，收費也不同，一般若是民眾自費，費用從3千5百至7千元不等，平均5千元，因此鼓勵協勤人員多多利用，省下荷包。

警察局表示，有資格作肺癌篩檢的人數有4千9百多人，目前已報名者有851人，歡迎協勤人員把握機會。