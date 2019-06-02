女騎士逆向過彎！直衝保時捷撞毀保險桿　網嚇傻：賠不完了...

地方中心／高雄報導

高雄湖內路竹派出所1日中午發生一起車禍事故，一名黃姓機車女騎士載著馬姓女友人逆向行駛，行經轉彎處時，與對向陳姓男子所駕駛的白色保時捷休旅車發生碰撞，黃女當場噴飛跌落在地右手骨折。事後有網友將事發經過PO上臉書，不少網友見狀目光全放在白色保時捷上，紛紛留言「慘了，賠不完了」。

▲女騎士逆向過彎撞上保時捷，噴飛在地右手骨折。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，1日午間接獲民眾報案，稱路竹火車站前轉彎處有一起交通事故，然而，事後調閱監視器發現，黃女轉彎時逆向與對向陳男發生碰撞，黃女與友人當場摔落在地，黃女右手骨折，而警方緊急將她送醫救治後並無大礙，但後續的相關肇責仍須調查釐清。

▲女騎士與友人碰撞後重摔在地，畫面相當驚悚。（圖／記者吳奕靖翻攝）



此外，這起事故的車禍過程被路口監視器錄下，有網友將影片PO上網後引起一片熱議，紛紛留言表示，「這下賠大了！」、「撞到保時捷，你挫著等」、「不得了了這個...機車賣了可能還不夠賠」。

▲保時捷在過完時碰上對向機車騎士逆向行駛，反應不及直接撞上。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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