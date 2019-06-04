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單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天

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記者陳凱力／新竹報導

39歲胡姓男子5月31日與65歲父親爭吵後，疑以水果刀刺死父親，再將屍體載到溪洲橋下棄屍，因鄰居發現後車廂露出一隻手，這起凶殺案才曝光，只是胡男面對檢警始終不語，案由檢警偵辦中。

▲參選2次里長失利！卻慘遭孽子「頸胸狠砍20多處」　再棄屍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲胡男（左）將父親（右）殺死再棄屍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

3日下午4時許，有鄰居見胡男將車停在家門口，搬東西到後車廂，但後車廂卻露出一隻手，鄰居趕快通知死者弟弟報警。只是當警方趕到胡家，只見地上一灘血，但胡男已不見蹤影，將近5點左右，胡男開車返家，見大批員警立刻加速逃逸。

▲參選2次里長失利！卻慘遭孽子「頸胸狠砍20多處」　再棄屍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲由於胡男始終三緘其口，是否弒父及動機都由檢警釐清中，死者遺體也將擇期解剖釐清死因。

新竹市一分局出動65名警力展開圍捕，終於在竹光路將胡攔獲，員警一打開車門即聞到濃厚屍臭味，卻不見屍體，但後車廂被驗到有屍水及毛髮。

警方調閱路口監視畫面發現，胡男駕車4點41分從溪洲橋繞到橋下，48分又上橋，研判應是棄屍溪洲橋下，晚間6點多出動約70名警力在橋下搜索，至10點多才在灌溉水圳找到胡父屍體卡在圳中的擋水板。

檢警漏夜相驗，發現胡父頸及胸腹部有20多處砍刺傷，其中多處刺穿胸腹部，初步研判疑似水果刀等利器所傷，且死者身上多處瘀傷，疑遭拿東西毆打，警方隨後也在胡男家中找到一把長約3、40公分疑似凶器的水果刀。

胡男31日曾與父親發生激烈爭吵，由於爭吵激烈，鄰居也都知道此事，只是爭吵過後就沒見到胡父，研判當日應該就遇害，由於胡男始終三緘其口，是否弒父及動機都由檢警釐清中，死者遺體也將擇期解剖釐清死因。

▲參選2次里長失利！卻慘遭孽子「頸胸狠砍20多處」　再棄屍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲死者(左3)曾經參選過2次里長。

據鄰居表示，死者曾選過兩次里長，雖然都沒有選上，但平時與地方民代交情不錯，死者與妻離異，平日與胡男同住，而胡男有家暴前科，以打零工維生，因毒品等案服刑2年餘，2019年1月底才出獄與父親同住，不過父子長期不和是附近鄰居都知道的事情。

▲單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天。（圖／記者陳凱力攝）

▲胡男於上午被帶回分局偵訊。

【新增更新11：41】

嫌犯胡男於上午11時許被回新竹市一分局偵訊，面對大批媒體守候，胡男皆不發一語，訊後警方將以殺害直系血親尊親屬罪嫌移送地檢署。

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關鍵字：棄屍,逆子,殺父

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