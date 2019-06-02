　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女室友搞上男友...她氣炸持刀揮砍！還持「戴套掃把」猛插　凌虐近4小時

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲李女不滿室友搞上男友，竟持刀揮砍對方還用掃把握柄硬插，室友崩潰報警。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay）

地方中心／高雄報導

一名李姓女子認為其女室友與男友「偷來暗去」，心生不滿竟持刀砍傷室友，還恐嚇「要找100個男人輪姦你」，甚至逼迫對方張開雙腿，再強逼室友自行在掃把鐵製握柄上套上保險套後，硬插入室友下體，並拍下裸照上傳，凌虐時間長達4小時，法院審理後，依攜帶兇器強制性交而凌虐罪及散布竊錄之身體隱私部位內容罪合併判處8年2個月徒刑。

判決書指出，2017年7月間李女因認為其男友與室友發生關係，一氣之下竟拿著刀回到租屋處內揮刀砍傷室友，還徒手痛毆對方頭部，導致室友左眼瘀傷及全身多處插傷及裂傷，還出言恐嚇「要找100個男人輪姦你，如你拿5萬元給我，就少50個男人輪姦，要讓你去當妓女賺錢給我花」。

怒氣難消的李女事後竟還持刀逼迫室友全身脫光，並把雙腳張開躺在床上，甚至命令她將掃把的握柄套上保險套，再拿來硬插入室友下體，同時間還拿起手機拍下對方裸照，並上傳臉書，凌虐時間長達4小時。

李女室友最後不甘受辱而報警處理，警方也在7天後前往其租屋處進行搜索，並當場查扣該鐵製掃把一支，而李女事後辯稱，自己並未攜帶任何小尖刀，且掃把握柄只有放在室友下體附近，並未插入，矢口否認犯行。

然而，李女室友崩潰淚訴，「她入屋內立即就持刀對我傷害，殺傷我左手臂...並一手持刀強迫我將身上衣服全部脫光，要我人躺在床上，指使我要做出不雅動作（將雙腳張開）...」、「她持掃把後頭（鐵管）要我自己套入保險套，再持該套上保險套的鐵管插入我下體（性器官）插進插出約10下」。

法院審理後認為，李女的行為嚴重貶損室友人格尊嚴，再加上犯後竟毫無悔意，也不願意與對方和解賠償，因此依犯攜帶凶器強制性交而凌虐罪判刑7年6個月、散布竊錄之身體隱私部位內容罪判刑1年，合併執行8年2個月徒刑。全案可上訴。

【更多新聞】

萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」　她秒噴飯：夭壽喔...

「快回來餵飽我」男見妻外出就崩潰！狂傳訊逼回家啪啪　她凍未條跪求離婚

女騎士逆向過彎！直衝保時捷撞毀保險桿　網嚇傻：賠不完了...

ET快訊
威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝
讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了：我沒有要講內幕

關鍵字：性侵,凌虐,掃把,握柄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

印尼夫妻檔詐財無底線！謊稱代辦親友來台　前後坑同鄉60萬

戰機起降被開超速罰單瘋傳　假消息網笑翻：無法回收的呆帳

女室友搞上男友...她氣炸持刀揮砍！還持「戴套掃把」猛插　凌虐近4小時

機車失竊「賴」10小時　梯間小便、毆打主委...送不走惡鄰好頭痛

水泥工投資朋友博弈30萬　想討回變大亂鬥…無辜友人從二樓摔落

「你都把氣吹在牙齒！」　酒駕男盧3小時酒測不成吃針頭

向救難人員敬禮！步行背運7小時　金礦山屋傷者終獲救

粽子節來了香菇大漲　金門海巡查獲300公斤大陸香菇

工人騎樓偷萬元小折狡辯　老母監視器認出…就是我的不肖子

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

亂發脾氣是為你好！　美研究：女友愛生氣男友更長壽

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

印尼夫妻檔詐財無底線！謊稱代辦親友來台　前後坑同鄉60萬

戰機起降被開超速罰單瘋傳　假消息網笑翻：無法回收的呆帳

女室友搞上男友...她氣炸持刀揮砍！還持「戴套掃把」猛插　凌虐近4小時

機車失竊「賴」10小時　梯間小便、毆打主委...送不走惡鄰好頭痛

水泥工投資朋友博弈30萬　想討回變大亂鬥…無辜友人從二樓摔落

「你都把氣吹在牙齒！」　酒駕男盧3小時酒測不成吃針頭

向救難人員敬禮！步行背運7小時　金礦山屋傷者終獲救

粽子節來了香菇大漲　金門海巡查獲300公斤大陸香菇

工人騎樓偷萬元小折狡辯　老母監視器認出…就是我的不肖子

0603好星運開關│水瓶開好運，為巨蟹打打氣

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

中職／長打能力復甦　蔣智賢腳傷無礙找回火燙手感

印尼夫妻檔詐財無底線！謊稱代辦親友來台　前後坑同鄉60萬

歐冠／凱恩傷癒先發繳一次射門　熱刺主帥：不後悔排他上場

秦嵐認了凍齡美貌靠「科技」　吐娛樂圈現實：上鏡演員私下瘦得跟鬼一樣！

川普明出訪「英國人超不爽」　華郵：他挺誰當首相誰就倒楣

夏季冷飲喝起來！職人級「茶敬茶」、猿田彥早午餐

社會熱門新聞

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

全家店員進小7取貨　對民眾喊歡..

陸船越界七美海域　海巡押返馬公

男見妻外出狂傳訊逼回家啪啪　她..

嚇人！單車婦遭同向聯結車攔腰輾..

高中教室淪私刑現場　校方回應了

疑天雨路滑　男子摔車墜3米深溝

募款少年葬父家人不知　爆募92..

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂..

少年「頭撞池底」四肢癱瘓　哥心..

快訊／八里男子疑遭「持刀闖屋算..

兒踢球差點K到人被勸要教　屁孩..

更多熱門

相關新聞

小模險遭性侵　渣男10年前得逞過

性侵慣犯施姓男子於2018年3月晚間，盯上一名20多歲網拍女模小琳（化名），一路尾隨，並趁她洗澡時，闖入浴室要性侵她，最後靠著小琳的冷靜機智，讓施姓惡狼未得逞。警方循線逮捕40多歲的施男後，DNA一比對，意外破獲10年前一宗性侵懸案。

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

為躲男友同事性侵　她6樓跳下亡

反年改大將涉性侵　安置少女爆料每次給1千

打槍傳播妹　男慘被提告強制猥褻

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面