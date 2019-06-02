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「快回來餵飽我」男見妻外出就崩潰！狂傳訊逼回家啪啪　她凍未條跪求離婚

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▲▼ 示意圖,吵架,家人,夫妻,孩子,關愛,溝通（圖／123RF）

▲陳女與丈夫婚後經常為了房事爭吵，崩潰提離婚訴訟。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

突發中心／新北報導

陳姓大陸籍女子2009年帶著兒子來台再婚，但婚後丈夫不斷質疑她出軌，甚至在她外出時頻頻傳送「回來餵飽我」等字句要求她回家嘿咻。此外，兩人也常因生育問題爭執，陳女身心俱疲下決定提出離婚訴訟。陳夫駁斥是陳女不願履行夫妻義務，又常外出不歸，甚至與兒子感情超越常人，母子角色紊亂，但自己深愛妻子，因此不願離婚，但法院審理後認為，陳夫沒有尊重妻子性自主權，因此判准離婚，而他聲請要求履行同居義務則遭駁回。

判決書指出，陳女2009年帶著與前夫所生的兒子來台再婚，婚後兒子被收養為養子。然而，婚後不久，陳夫卻經常對她疑神疑鬼，不但嚴格控管她行蹤，還在她外出工作時頻頻傳送內容汙穢的簡訊給她，內容諸如「明明知道我早上要X你，卻故意出門」、「老婆，妳不讓我X，我找徵信社抓姦成功，妳和對方各賠我60萬。趕快回來餵飽我。」、「我半個月沒做愛，快崩潰了」。

此外，陳女曾在2016年懷孕，但陳夫卻以寶寶不是兒子為由，要求她墮胎，而她最後因擔心會遭趕出家門無家可歸，不得不順從丈夫要求墮胎，導致她身心受到極大傷害，因此決定提出離婚訴訟。

然而，陳夫到庭時辯稱，自己花了大筆的仲介費才順利與妻子結婚，但對方卻每每在行房時像個死魚一樣一動也不動，還用棉被矇著頭，甚至寧願與兒子同睡一張單人床，也不願與他同房，他痛批妻子與兒子「不倫不類，殘害民族幼苗」。

陳夫還指控，在他擔任公車司機時，曾在馬路上目睹妻子與陌生男子當街擁吻，再加上她又拒絕與自己同房，因此合理懷疑對方出軌，才傳簡訊要求對方回家履行夫妻義務，絕非有意侮辱對方，並強調自己深愛妻子，因此不願離婚，並聲請要妻子履行同居義務。

法院審理時，陳女兒子也到庭作證，表示自己常看到父母為了行房之事發生爭執，法官事後調閱夫妻2人對話紀錄，認定2人婚後常因生育、房事鬧不愉快，足以證明2人性生活極不協調，另外，陳夫屢屢傳訊要求行房，卻未尊重妻子的意願，造成對方身心受創，因此判准離婚，並駁回丈夫要求履行同居義務。

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關鍵字：離婚,簡訊,啪啪

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