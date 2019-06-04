砍父20刀再棄屍！逆子曾PO文「想念媽咪、爸爸」　照片中竟不是生父

▲胡男面對警方神情呆滯、一語不發的步入警局。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹胡姓男子5月31日將65歲父親殺死後再棄屍溪洲橋，胡男被警方圍捕到案後，始終不發一語。殺父棄屍的胡男，曾在臉書中被發現稱呼另外一對中年男女為父母親，寫下「非常想念對方、尋找偉大的媽咪與爸爸」文字，還表示想親自做飯給媽咪、爸爸吃，希望能帶媽咪、爸爸出國旅行，臉書裡孝子形象與現實中的孽子行徑明顯差異，也讓人看得霧煞煞。

▲▼胡男多次在臉書po文，非常想念媽咪、爸爸，希望能帶他門出國旅行。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，死者胡父曾擔任過第16、17、18屆里長，19、20任爭取連任失敗，但地方民眾仍多以「老里長」來稱呼胡父。胡父與妻離異，有兩子，其中小兒子因故死亡，胡父平日與胡男共同生活。

據鄰居表示，胡男平日狀況很多，前科不少，經常家暴胡父，胡父更曾被打到骨折，鄰居表示，「兩父子經常爭吵，遲早會出事」，沒想到這一天真的就發生了。

只是詭異的是，胡男卻在自己的臉書上po上一張中年男女合照，還多次寫下私念「雙親」的文字，「這是光頭我偉大的媽咪和陳XX爸爸，本人好想親自煮個好菜，孝順他們的說」、「媽咪、陳爸，你們近來好嗎，XX想念你們說，有空常來電好嗎」、「各大世界朋友大家好，以下二位是我本母親與父親，多年尋找不到，望大家如見到或看到，請通知與告知本人，我滴電話09XX-XXX-XXX拜託大家幫忙，感恩，謝謝」，照片中的男姓明顯與死者不同，也讓外界一團霧水。

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