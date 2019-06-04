台灣尾鵝鸞鼻村長愛文芒果甜到心　果子狸老是來偷　

▲朱書逸（左）跟著父親種芒果，在鵝鑾鼻生產的芒果，受海風、鹽霧洗禮，特別好滋味 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

愛文芒果不只屏東縣枋山、枋寮獨有，位在恆春靠近鵝鸞鼻的台灣尾，愛文芒果長在小山坡上，面對大海、鹽霧洗禮，更是甜到心。

42歲的朱書逸跟著父親種芒果，從楓港到萬里桐，只要有人想出租果園，不管地勢險惡環境偏遠，只要走得到的地方，都會想辦法租下來管理；他種的愛文芒果，大大小小近5公頃，分佈在恆春半島。

而鵝鸞鼻已經是台灣最南端，四處都是雜木林，竟在小山坡上出現一片6分地的芒果園。朱書逸說，這片果園芒果樹樹齡將近20年，因荒廢許久，原主人年紀大不想再種，他去年才承租下來管理，接手後重新修整樹枝，陸續矮化後再施肥，但今年果子狸危害嚴重，只能消極驅趕，吃剩的才能採來賣。

他表示，早期的花5月底才收成，6月份才大收，每天太陽未出來前，背著籃框一粒一粒採摘，從套袋外觀可以看見果色透光，辨別那些成熟可以採的。自然熟成在欉黃，因此每天要一顆一顆篩選過，符合大小規格才能採收，由於這麼費功，感動很多消費者。

朱書逸的父親擔任村長前後20年，每天從各地採回來的芒果集中到台一線旁的集貨場分級整理，路過的遊客看到「村長的芒果」看板也會特意下來購買，除了直銷外，也靠網路宅配銷售，經常賣到缺貨。

雖然今年是暖冬，有些地區收成不好，但這片看海長大的芒果不受影響，呈現出美味香甜令人受不了的好滋味。