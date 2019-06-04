　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣尾鵝鸞鼻村長愛文芒果甜到心　果子狸老是來偷　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲朱書逸（左）跟著父親種芒果，在鵝鑾鼻生產的芒果，受海風、鹽霧洗禮，特別好滋味。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲朱書逸（左）跟著父親種芒果，在鵝鑾鼻生產的芒果，受海風、鹽霧洗禮，特別好滋味 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

愛文芒果不只屏東縣枋山、枋寮獨有，位在恆春靠近鵝鸞鼻的台灣尾，愛文芒果長在小山坡上，面對大海、鹽霧洗禮，更是甜到心。

42歲的朱書逸跟著父親種芒果，從楓港到萬里桐，只要有人想出租果園，不管地勢險惡環境偏遠，只要走得到的地方，都會想辦法租下來管理；他種的愛文芒果，大大小小近5公頃，分佈在恆春半島。

而鵝鸞鼻已經是台灣最南端，四處都是雜木林，竟在小山坡上出現一片6分地的芒果園。朱書逸說，這片果園芒果樹樹齡將近20年，因荒廢許久，原主人年紀大不想再種，他去年才承租下來管理，接手後重新修整樹枝，陸續矮化後再施肥，但今年果子狸危害嚴重，只能消極驅趕，吃剩的才能採來賣。

他表示，早期的花5月底才收成，6月份才大收，每天太陽未出來前，背著籃框一粒一粒採摘，從套袋外觀可以看見果色透光，辨別那些成熟可以採的。自然熟成在欉黃，因此每天要一顆一顆篩選過，符合大小規格才能採收，由於這麼費功，感動很多消費者。

朱書逸的父親擔任村長前後20年，每天從各地採回來的芒果集中到台一線旁的集貨場分級整理，路過的遊客看到「村長的芒果」看板也會特意下來購買，除了直銷外，也靠網路宅配銷售，經常賣到缺貨。

雖然今年是暖冬，有些地區收成不好，但這片看海長大的芒果不受影響，呈現出美味香甜令人受不了的好滋味。

ET快訊
雷神索爾宣布「暫退好萊塢」！粉絲聽原因哭了：好好回家
雨區擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊、強陣風
Uber司機載20多歲女「台中→台北」　一進房變了個人

關鍵字：屏東,鵝鸞鼻,村長,愛文芒果

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

西螺福興宮太平媽頒發獎狀、獎品給優秀畢業學生

「粽香飄、開齋慶、移工情」！　員警化身白娘子與許仙犯罪預防宣導

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

西螺福興宮太平媽頒發獎狀、獎品給優秀畢業學生

「粽香飄、開齋慶、移工情」！　員警化身白娘子與許仙犯罪預防宣導

台灣尾鵝鸞鼻村長愛文芒果甜到心　果子狸老是來偷　

取締大型車、砂石車違規　安平警維護市民行車安全

台南新化區長照樂智社區服務據點啟用　創造失智友善社區

越南心端午情　郭綜合醫院粽香飄逸

找工作玩扭蛋端午有禮　永康就業中心與民同樂

50台無人機花式表演　2019台南端午國際龍舟賽揭幕

貢丸吃到飽！　嘉楠集團公益馬拉松賽後還有熱水可洗澡

全國精英盃遊程設計競賽　嘉藥觀光系喜摘雙金！

下背痛到無法走路...竟是腫瘤　沒抽菸「骨、肝、肺」都已轉移

麥克風小天王蘇友謙自首吸毒後淚崩！　壓力大「我真的好痛苦」

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神器「百褶泳裙」必入手

Skoda小改款Superb深港澳國際車展亮相　台灣最快2020年導入

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

汐止福德一路8機車遭撞整排倒！肇事駕駛溜了...女車主也傻眼

單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

已婚牙醫偷車友人妻「互吃就飽了」　人夫氣炸提告

地方熱門新聞

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

月開110張罰單　新北嚴打違規..

無人機花式表演　台南端午國際龍..

慈裕宮媽祖遶境　開啟端午賽龍舟

戰鼓、火舞...6月南投夜晚好..

嘉楠集團公益馬拉松貢丸吃到飽　

世界無菸日　醫院教你控糖清肺防..

綠議員：公務員未婚不生考績丙等

新北農民曆缺頁　居民以為閏月

犯醉倒路邊警「撿屍」竟是通緝犯

「逆襲」彩繪上街區　花蓮市更漂..

越南心端午情　郭綜合粽香飄逸

取締大型砂石車　警維護行車安全

找工作玩扭蛋端午有禮　永康就服..

更多熱門

相關新聞

大樓常飄出燒焦塑膠味　揪出3男開毒趴

「派出所嗎？我們這棟大樓樓上常傳出燒焦塑膠味，且不時有名車出入，是不是可以派人來看？」屏東市警方接獲社區住戶檢舉，懷疑同棟住戶有人在吸毒，經員警前往調查，當場查獲3名男子同房開毒趴吸K菸，現場查扣K他命，另戴姓男子涉嫌持有安非他命，詢後將戴依毒品危害防制條例移送法辦。

拒吃1千5百元罰單　要被罰近10萬元　

開怪手余志強　愛文芒果種出一片天

改行種鳳梨　翁文宏的「13豐」甜度21度

屏東議員違法養雞臭翻　黃國昌轟農委會擺爛

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

大媽公車踩人嗆打我啊　他秒打趴

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面