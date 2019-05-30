屏東議員違法養雞臭翻居民　黃國昌槓農委會轟擺爛不處理

▲時代力量立委黃國昌要求農委會好好處理養雞場問題。（圖／記者陳政錄攝）

記者許展溢／台北報導

時代力量立委黃國昌日前在臉書痛批屏東枋寮鄉有5間養雞場都是違法，釀成公害。 今（30日）黃國昌針對此事，怒轟農委會擺爛，竟從2015年就發函要求屏東縣政府改善，至今仍搞到居民苦不堪言，完全沒解決，要求農委會主委陳吉仲處理。

今天立法院經濟委員會邀請陳吉仲就就近期雷雨災損、有機農業進行專案報告。黃國昌會中表示，屏東縣議員周碧雲開了5間違法養雞場，每場養6萬隻，還規避廢棄物清理法和水汙染防制法。但這5間養雞場已成地方公害，臭到居民痛哭著拜託好好處理，搞到住在附近的人苦不堪言，日前針對此事問了農委會官員，得到「就是違法」的說法。陳吉仲先是回應對此案細節不清楚，但會「直接處理」。

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黃國昌痛罵，2015、2016年農委會就要求屏東縣政府改善 ，直到今年2月18日再發文要求處理，但到現在還是沒人要處理，難道真的沒人敢動？火大問陳吉仲， 包庇成這樣，擺爛到今天是什麼意思？要求陳吉仲下星期找一天跟他到屏東看現場狀況。

陳吉仲說，不用親自去屏東，今天就會馬上告訴地方政府希望他們處理，會找到方法完整處理 。黃國昌最後要求，農委會這星期依法處理，廢止許可。並向陳吉仲喊話，要有魄力，若沒處理下星期就直接去屏東看，給所有被糟蹋傷害的鄉民一個交代。

