修理飛機改行種鳳梨　翁文宏的「13豐」甜度21度

▲屏東縣高樹鄉果農翁文宏栽種13豐鳳梨，甜度達21度。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在航空公司修理飛機的翁文宏，10年前離開工作回到屏東縣高樹鄉承租大約1.5公頃田地栽種金鑽與土鳳梨、西瓜、甜蜜蜜，前年種了以甘蔗鳳梨改良的13豐鳳梨，甜度均有21度，是繼17號金鑽後，另一種令人甜到心的鳳梨。

今年47歲的翁文宏，原在航空公司修飛機，因父母親健康因素需人照顧，10年前辭去工作回到高樹泰山跟朋友學種鳳梨，由於他在農村長大，對鳳梨田很熟悉，只是不想務農，跑去唸飛機修復科，但工作疲憊時，就想回到鄉下和父母親一起生活。

他說，高樹泰山一帶眼簾盡是鳳梨田，剛開始他也是種金鑽，慢慢增加其他品項，前年朋友介紹13豐品種，就是甘蔗鳳梨的再升級版，種了4000株，由於 產期在金鑽之後，從6月到7月是「13豐」的產季；它的植株較一般鳳梨大株、葉型更狹長，果皮呈綠色，底部稍有黃色即可食用，目前採直銷，有部份外銷，吃過的人都被甜蜜滋味及香氣所吸引，「念念不忘」。

翁文宏採自然草生方式管理，不灑殺草劑用人工除草，因植株較高大，最近下大雨有些傾倒，但不影響生長及風味。他以修飛機的高規格管理方式，種出另一種高品質的鳳梨，讓消費者不同時期都能吃到美味的鳳梨。