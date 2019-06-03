　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

修理飛機改行種鳳梨　翁文宏的「13豐」甜度21度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣高樹鄉果農翁文宏栽種13豐鳳梨，甜度達21度。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高樹鄉果農翁文宏栽種13豐鳳梨，甜度達21度。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在航空公司修理飛機的翁文宏，10年前離開工作回到屏東縣高樹鄉承租大約1.5公頃田地栽種金鑽與土鳳梨、西瓜、甜蜜蜜，前年種了以甘蔗鳳梨改良的13豐鳳梨，甜度均有21度，是繼17號金鑽後，另一種令人甜到心的鳳梨。

今年47歲的翁文宏，原在航空公司修飛機，因父母親健康因素需人照顧，10年前辭去工作回到高樹泰山跟朋友學種鳳梨，由於他在農村長大，對鳳梨田很熟悉，只是不想務農，跑去唸飛機修復科，但工作疲憊時，就想回到鄉下和父母親一起生活。

他說，高樹泰山一帶眼簾盡是鳳梨田，剛開始他也是種金鑽，慢慢增加其他品項，前年朋友介紹13豐品種，就是甘蔗鳳梨的再升級版，種了4000株，由於 產期在金鑽之後，從6月到7月是「13豐」的產季；它的植株較一般鳳梨大株、葉型更狹長，果皮呈綠色，底部稍有黃色即可食用，目前採直銷，有部份外銷，吃過的人都被甜蜜滋味及香氣所吸引，「念念不忘」。

翁文宏採自然草生方式管理，不灑殺草劑用人工除草，因植株較高大，最近下大雨有些傾倒，但不影響生長及風味。他以修飛機的高規格管理方式，種出另一種高品質的鳳梨，讓消費者不同時期都能吃到美味的鳳梨。

ET快訊
是你嗎？3-4月發票「18張中千萬元」　8元買報紙中大獎
東大門夜市大火　杜詩梅衝火場救攤位：一直有瓦斯爆炸
快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！攤販驚：爆炸聲很多

關鍵字：翁文宏,屏東,高樹,13豐鳳梨,21度

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

長榮女中畢業成果展　學生秀技藝做公益

返鄉種哈密瓜持續30年如一日　黃偉哲市長讚揚「瓜神」許凰誥

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

長榮女中畢業成果展　學生秀技藝做公益

返鄉種哈密瓜持續30年如一日　黃偉哲市長讚揚「瓜神」許凰誥

竹南慈裕宮「祭江洗港」媽祖遶境　開啟端午賽龍舟47隊競技

修理飛機改行種鳳梨　翁文宏的「13豐」甜度21度

新北工廠照過來！　最猛調查員6月1日起登廠拜訪

「阿嬤粽」好味道　桃園大溪一德里「包粽派對」真趣味

南大歡慶畢業　王金平：不排除赴陸訪問並若干恢復軍公教警消尊嚴

馬祖海巡端節擴大威力掃蕩　展現執法決心加強查緝走私

強力執法！月開110張罰單　新北嚴打三峽、樹林違規攤販

為社會帶來正面能量　台南市表揚總統教育獎獲獎學生

法網／詹皓晴混雙直落二　晉級8強

評／救災勘查車輛不足　徐國勇這樣做…

激戰整夜都騙人的！12星座男床上真實想法　「他一閉眼就是摸著你想別人」

手機吃掉相機市場　北門相機街百公尺3棟求招租

現場直擊／WWDC 4日凌晨一點開跑　聖荷西會議中心已「炸腦」

美國公開賽／冠軍有個菜市場名　李晶恩別稱李六

中華奧會榮獲國際奧林匹克學院獎　林鴻道雅典授獎

熊熊G球被蹭又被舔！　11秒床上影片狂重播…「新對象曝光是小鮮肉」

張老師專欄／各隊三週交流賽　養樂多能否衛冕令人質疑

非典型開箱／小隻女都能輕鬆駕馭　女力崛起的她需要一台速霸陸XV

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

新北工廠校正　調查員登廠拜訪

月開110張罰單　新北嚴打違規..

王金平不排除赴陸訪問　若干恢復..

馬祖海巡擴大掃蕩　加強查緝走私

桃園大溪一德里　「包粽派對」真..

檢修工人遭煤炭掩埋　已無生命跡..

50元肉絲蛋炒飯爆量炸裂　神店..

南大畢業典禮　畢業生邁向新旅程

中橫天祥首辦音樂會　過往遊客驚..

醫院改選董事前夕　副院長妻遭毆

改行種鳳梨　翁文宏的「13豐」..

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

桃園ZEPRO RUN路跑　石..

批肉柴態度差　畫面卻吃到見底

更多熱門

相關新聞

屏東議員違法養雞臭翻　黃國昌轟農委會擺爛

時代力量立委黃國昌日前在臉書痛批屏東枋寮鄉有5間養雞場都是違法，釀成公害。 今（30日）黃國昌針對此事，怒轟農委會擺爛，竟從2015年就發函要求屏東縣政府改善，至今仍搞到居民苦不堪言，完全沒解決，要求農委會主委陳吉仲處理。

霧臺鄉幸福巴士　再增1小巴服務

獨／警界明日之星染毒　屏東內埔落網

枋寮工廠氣爆移工住院　東警偕同犯保即時關懷

好聰明！萌犬迷路　主動到警局找主人

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

愛心便當沒肉　同事笑窮：難怪沒老婆

張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面