大樓常飄出燒焦塑膠味+名車進出　揪出3男開毒趴

▲屏東警分局查獲承租頂樓通風好的樓中樓吸毒。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「派出所嗎？我們這棟大樓樓上常傳出燒焦塑膠味，且不時有名車出入，是不是可以派人來看？」屏東市警方接獲社區住戶檢舉，懷疑同棟住戶有人在吸毒，經員警前往調查，當場查獲3名男子同房開毒趴吸K菸，現場查扣K他命，另戴姓男子並涉嫌持有安非他命，詢後將戴依毒品危害防制條例移送法辦。

▲▼警方查獲K他命等毒品 。

屏東警分局崇蘭派出所所長邱銘發根據「安居友善通報網」的情資反映屏東市某社區大樓中出入複雜，深夜有多部名車出入，經前往監控蒐證，發現這群年輕人刻意承租大樓最頂層通風良好地點，避免吸食毒品臭味引來注意。

日前持法官核准搜索票前往搜索，逮捕20歲張姓主嫌，及同年紀的許男及 李男3人，查扣愷他命23.31公克、K盤等證物。



警方表示，主嫌張男等人刻意承租大樓最頂層樓中樓住處，由於通風良好，開毒趴集體吸食毒品，避免臭味引來注意，但萬萬沒想到因深夜時經常有多名年輕人駕駛名車出入，引來民眾注意反映，讓警方循線查獲。

警方說，由於警方對各地社區大樓建立安居通報網及協助機制，確實將社區管理委員會、保全系統能量拉入為治安維護夥伴並深化安居通報網功能，還給居民一個安居樂業的生活環境。