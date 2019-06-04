全球Q1腕部穿戴設備小米擠下蘋果奪冠　華為出貨量暴增2倍

▲ 2019年第一季度全球可穿戴設備出貨比去年增長55.2％。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年第一季度全球可穿戴設備出貨量比去年增長55.2％，其中由蘋果（Apple）占市場最大份額（25.8%），但小米卻在腕戴式可穿戴設備出貨量中壓過蘋果，以16.9%的市佔取得第一，另一方面，華為（HUAWEI）靠其手機業務在全球的成功，連帶讓可穿戴設備出貨量呈爆炸式增長，足足比去年增加了282.2％。

根據國際數據公司（IDC）全球季度可穿戴設備追蹤器的數據報告，2019年第一季度全球可穿戴設備出貨量達到4960萬台，比上一年增長55.2％。雖然腕戴式可穿戴設備佔市場最大份額（63.2％），但耳戴設備增長最快（同比增長135.1％），佔所有可穿戴設備的34.6％。

▲ 國際數據公司（IDC）全球季度可穿戴設備追蹤器的數據報告。（圖／翻攝自IDC，下同）

IDC移動設備跟踪器的研究經理Jitesh Ubrani說：「耳機插孔的消除和家庭內外智能助手使用的增加，是推動耳戴式可穿戴設備增長的因素。展望未來，這將成為一個越來越重要的類別，因為主要平台和設備製造商使用耳機設備作為入口，吸引消費者進入可穿戴設備生態系統，以擴增智慧型手機的功能，」此外，Jitesh Ubrani還說，穿戴式設備為用戶提供了在不手持手機的情況下，也能使用手機功能的機會。

Wearables研究總監Ramon T. Llamas表示，「腕錶的出貨量 - 包括手錶和腕帶 - 同比增長31.6％，並繼續主導可穿戴設備領域，雖然功能與性能都已經發生變化，但一個共同點是—對健康和健身的不懈關注」。Ramon T. Llamas認為，這些功能引起了用戶和健康保險公司的強烈迴響，新的健康和健身追蹤功能吸引了更多的受眾。

各公司銷售情況

由於蘋果公司在可穿戴設備中提供三種產品線，Apple Watch、AirPods和精選Beats耳機，因此依舊保持領先地位。事實證明，Apple Watch在出貨量方面非常成功，但更重要的是美元份額，因為這些手錶的平均銷售價格（ASP）從2018年第一季度的426美元增加到最新一季度的455美元。蘋果似乎也在其無線耳機產品中採用了類似的策略，因為最新的AirPods現在可以提供無線充電，並也增加了ASP。

小米排名第二，主要歸功於其小米手環（Mi Band）的普及，其出貨量約為530萬。雖然該公司仍然專注於中國大陸市場，但最近在歐洲和中東的投資取得了成效，該公司已在這些地區獲得了市占率，此外，雖然在可穿戴設備出貨量中小米排名第二，但單看腕戴式可穿戴設備時，小米的出貨量位居全球第一。

華為在本季度結束時市場增長282.2％。該公司在可穿戴設備市場的成功，與其在智慧型手機中的成功直接相關，因為這兩種產品通常捆綁在一起。然而，由於近期公司未來在智慧型手機方面的不確定性，該公司可穿戴方面的前景也可能生變。

與蘋果一樣，三星（Samsung）也提供多種產品線，包括Gear / Galaxy Watch和無線耳機Galaxy Buds以及精選的JBL耳機。三星Galaxy S10產品線的推出，幫助該公司通過成組銷售推動其可穿戴設備業務。除此之外，由於低成本的JBL系列耳機有各式各樣的選擇，其銷售表現也非常好。

Fitbit排名前五，並保持其正增長軌跡。最近推出的Versa Lite以及Inspire系列幫助該公司吸引了新用戶並鼓勵升級，儘管這是以降低ASP為代價的。然而，該公司仍然高度關注醫療保健/企業部門，並繼續在該市場取得進展，超過其許多競爭對手。