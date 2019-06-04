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廣東應對貿易戰　省長馬興瑞：擴大開放、拓外國市場

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▲▼廣東省長馬興瑞。（圖／翻攝自中國網）

▲廣東省長馬興瑞。（圖／翻攝自中國網）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國新辦3日召開「廣東改革開放和創新發展」記者會，廣東省委副書記、省長馬興瑞指出，在中美貿易額當中，廣東大概占五分之一，不可避免會受到貿易摩擦的影響。但當前廣東的企業和市場經濟活力比較足，經受過2008年國際金融危機等考驗，有一定的韌性和抗擊風險的能力，來解決好支撐發展的問題。

對於如何應對貿易摩擦，馬興瑞表示，從政府的角度來看，第一，要按照中央的要求，進一步擴大開放，廣東是中國對外開放的重要窗口，特別是在粵港澳大灣區建設中，進一步擴大開放的戰略是堅定不移的。

第二是進一步放寬市場准入，落實今年大陸全國兩會通過的外商投資法，全面落實外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度。第三，則是要不斷開拓國外市場。

他舉例，去年粵港澳三地聯合到巴黎舉辦推介活動，今年三地又在東京舉辦大型推介會，包含馬興瑞本人和香港特首林鄭月娥、澳門特首崔世安的代表都出席活動，「巴黎有600、700家企業家到會，東京有1200多人到會」。

除了馬興瑞指外，中共廣東省委常委、宣傳部部長傅華，廣東省副省長張虎等人也出席記者會，介紹廣東改革開放和創新發展。

▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲北京當局視粵港澳大灣區為發展重點。（圖／CFP）

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