留學拒簽率達13.5%　環時轟美：歧視中國學生將是自毀之路

▲大學畢業生示意圖。（示意圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸教育部3日發佈今年第1號留學預警，對此《環球時報》同一日的社評指出，「美國政府帶頭歧視性對待中國留學人員，勢必增加後者在美國學習和交流的風險」，離開中國的市場，美國科學研究與教育的先進性就將飄在空中，「這將是美國的自毀之路，而不可能是美國守住各種看家本領的自保過程。」

社評寫道，美國如今的政府相信，中國的現代化主要是從美國「偷來的」，而接收留學生絕非美國對外部世界單方面的施捨，在美留學人員共約110萬人，中國人佔了1/3，其在美2018年的總消費一年高達189億美元。

▲美國頂尖學府哈佛大學。（圖／免費圖庫pixabay）

社評強調，美國出現了走向封閉的轉變，威脅到中國留學人員的學業安全，陸方3日的預警「實屬不得已而為之」，此外，而美國對華戰略態度的變化不是短時間的事情，美方大概希望把尖端學科都對中國留學人員關閉，但是華盛頓需要清楚，「如果去美國留學完成不了有競爭力的學業，中國的頂尖學生就將轉向。」

大陸教育部3日發佈今年第1號留學預警，國際合作與交流司副司長徐永吉3日表示，美方無端指責中國學生學者在美開展「非傳統間諜活動」，不斷滋擾，今年一季度中方公派赴美留學拒簽率高達13.5%，而去年一整年的拒簽率僅為3.2%。

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