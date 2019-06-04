雲端最前線／總質詢爆氣互槓！韓國瑜嗆議員''你才不及格''

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜3日出席市政總質詢，因民進黨市議員李喬如在質詢時，突要求局處官員們閉上眼睛，請反對韓選總統的人舉手，隨即又要求其他局處首長們離開議事廳，請韓國瑜和三位副市長留下。對此，韓國瑜認為李喬如根本雙重標準，更批「這種議員是才是不及格」，現場火藥味十分濃厚。《雲端最前線》4日邀請桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃紹庭、基進黨發言人陳柏惟、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同探討國民兩黨初選及內部爭議。

對於總質詢上大動肝火，韓國瑜指出，過去民進黨執政借那麼多錢和弊案，為何不質詢？就是因為民進黨雙重標準，他更痛批「民進黨的錯誤你不會承認」、「你沒有是非，這就是典型民進黨質詢！」「讓你去剪接，把我變成一個大壞蛋！」，甚至嗆「這種議員是才是不及格」。

▲韓國瑜。（圖／翻攝自《雲端最前線》）



另外，針對外界質疑民進黨在總統初選民調有遭到操控一事，民進黨發言人周江杰2日重申民主進步黨中執會最新決議的民調辦法，總統初選的民調抽樣規則，並強調中央黨部會以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。

周江杰強調，手機與市話抽樣程式已於5月31日經由民主進步黨民調委員會外部委員完成查核。在6月6日正式抽樣前，也會請蔡英文同志、賴清德同志雙方陣營指派之專家查驗及見證下，完成總統初選民調執行樣本的抽樣工作。《雲端最前線》4日邀請桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃紹庭、基進黨發言人陳柏惟、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同探討國民兩黨初選及內部爭議。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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