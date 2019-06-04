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癌嬤坐窗邊笑「妹仔謝謝妳的照顧」　夜班護理師交班驚：4／1還沒到耶

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▲▼ 醫院 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO表示，「陳奶奶算是跟我有緣吧？奶奶都會在我巡房時故意找些話聊。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

「分享在工作中發生的事，到現在都不知道是真假…」一名夜班護理師見一名奶奶對她說，「妹呀，謝謝妳這些時間的照顧，奶奶要出院了，我的朋友都在這邊陪我等，接我出院」，並指著窗外；她隔窗看到不可思議的景象，接班聽到學姐說的消息，讓她不敢相信直呼「4月1日（愚人節）還沒到欸」。有網友看完感動說，「奶奶是感謝妳跟妳道別」。

這名護理師近日發文說，在醫院上班的人都知道，上下班要交接事項後再去巡病房，正常來講，護理師很少會跟病患聊天，除了家屬提問和病患自己問問題外；只有一名住7樓病房的陳奶奶，奶奶因癌症在醫院已住一段很長時間，也沒家屬來探望。

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「陳奶奶算是跟我有緣吧？奶奶都會在我巡房時故意找些話聊」，原PO表示，她一般都是看有無狀況就回護理站忙，才知道奶奶年輕時是女強人，為了家族事業忙祿工作，才疏離親情而跟丈夫離婚，一名兒子也20幾年沒聯絡。

▼原PO當下看到奶奶對著窗外一直講話。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

▲老人,看診,問診,醫院,照護。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO指出，奶奶每次見到她都會說，「不要每次都口罩包緊緊的，都不讓人看見妳的美，讓奶奶幫妳介紹好不好？」有一天，原PO一樣巡到奶奶房，見病床靠窗的奶奶坐在床上，不曉得是在唱歌還是唸經，對著窗戶一直講。

原PO說，奶奶看到她笑笑說，「妹呀，謝謝妳這些時間的照顧，奶奶要出院了，我的朋友都在這邊陪我等，接我出院」，說完指窗外；她順奶奶指的方向看窗外，隔著玻璃發現有幾名穿類似60年代寬鬆喇叭褲的老人，坐在椅子上跟奶奶微笑，其中一名老伯伯還一直對她揮手點頭。

▼原PO早上交班時，才知道奶奶已在前一天中午病逝。（圖／示意照／翻攝免費圖庫PhotoAC）

▲醫院病床。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）

文中提到，原PO因剛熄燈不久，所以簡單跟奶奶聊一下，就離開去護理站忙，直到早上接班時，「學姐跟我說陳奶奶昨天中午走了，我還跟學姐說4月1日還沒到欸！學姐看我不相信，直接把陳奶奶病例表給我看，瞬間我突然想起7樓窗外哪來的椅子。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，許多網友看完感動說，「老朋友知道祂大限到了，準備接祂走順便跟妳道謝」、「好心會有好報的」、「感謝妳的無私奉獻」、「奶奶是感謝妳跟妳道別」。

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關鍵字：護理師,靈異公社

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