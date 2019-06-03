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全國精英盃遊程設計競賽　嘉藥觀光系喜摘雙金！

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▲嘉南藥理大學觀光事業管理系學生梁晏庭等8位學生，在高手雲集環伺下脫穎而出，分別於大專國內旅遊組與來台旅客組勇奪全國雙料冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學觀光事業管理系學生梁晏庭等8位學生，在高手雲集環伺下脫穎而出，分別於大專國內旅遊組與來台旅客組勇奪全國雙料冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學觀光事業管理系學生梁晏庭等8位學生，參加全國「觀光精英盃遊程設計競賽」，在高手雲集環伺下脫穎而出，分別於大專國內旅遊組與來台旅客組勇奪全國雙料冠軍，佳訊傳回學校，全體師生無不額手稱慶，同感興奮。

由中華民國旅程規劃設計協會主辦的該項競賽，今年已邁入第8屆，歷年吸引全國大專和高中職觀光相關科系學生參加，已然成為國內各校專業好手心中最具指標性的競賽。今年以台灣寶島原鄉產地水果與在地手工藝為主題，結合景點、住宿、特色餐食及人文歷史，由參賽選手設計優質且具體而經費合理的旅遊行程，每隊除上台簡報外，尚須接受評審提問，賽事過程緊湊，評比標準嚴謹，十足考驗學生實作技能與展演表達能力。

嘉藥觀光系團隊，已在5月先行摘下南區優勝，取得進軍總決賽資格，實力不容小覰。全國總決賽，共有國內旅遊組20隊、來台旅客組15隊入選角逐，競爭相當激烈。該系參加國內旅遊組由梁晏庭、蔡佳穎、陳良典及羅意筑等4位同學組成，而來台旅客組則有廖恆晟、陳立穎、許瑋苓和王玉庭4位組隊參賽，兩隊分別以「中華民“果”農純鄉」，以及「台灣不私藝！Thai amazing！」作品，雙雙獲得金牌殊榮。

▲嘉南藥理大學觀光事業管理系學生梁晏庭等8位學生，在高手雲集環伺下脫穎而出，分別於大專國內旅遊組與來台旅客組勇奪全國雙料冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加國內旅遊組的梁晏庭同學表示，大會設定題目為「果然好鄉」，必須規劃三天兩夜以原鄉產地水果為主軸的遊程，於是他們想到台南最具特色的芒果和龍眼，再藉由體驗果農、感受純樸及拜訪鄉下的理念，設計名為「中華民“果”農純鄉」的套裝行程，讓民眾來台南觀光行程能更多元豐富，也希望吸引都會的銀髮族長者，享受一趟愜意休閒的鄉村巡禮。

另外，在來台旅客組方面，針對外國人士來台五天四夜旅遊，規劃以展現在地手工藝品為特色的「寶島好物」行程。參賽的陳立穎同學說，目前國內觀光趨勢也強調新南向，其中來台泰國旅客去年就高達32萬人次，且逐年成長，因此將客群選定為泰國人；取名為「Thai amazing」，代表遊程體驗讓「Thai」國人在「Tai」灣「amazing」（驚奇）不斷，並且傳達本土技藝不藏私而大公開之意的「台灣不私藝」；行程安排同時也置入兩地共通的佛教文化，以及台灣老街、文創市集、溫泉等景點和美食，期待讓泰國遊客能驚艷台灣工藝與民俗之美。

▲嘉南藥理大學觀光事業管理系學生梁晏庭等8位學生，在高手雲集環伺下脫穎而出，分別於大專國內旅遊組與來台旅客組勇奪全國雙料冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥觀光系主任王宗彥欣慰表示，這次參賽的兩隊團員都是大二學生，他們的傑出表現，顯示平時勤奮好學所累積下來的堅強實力化成甜美果實，加上對觀光產業和旅遊市場觀察入微，以敏銳視角搭配專業實務與創意發想，才能將精緻的旅程規劃發揮得淋漓盡致；這次在全國性競賽一舉奪下雙冠，確實難能可貴，全系師生與有榮焉，學習成效值得嘉勉。

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