蔡詩萍用5個「至少」分析韓國瑜：馬力十足的火車駛向總統大選





▲韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日前往凱道造勢現場，主辦單位宣稱在場人數40萬人， 但根據警方統計約7到10萬，引發藍、綠各方討論。資深媒體人蔡詩萍3日在臉書上表示，如果想要擋韓國瑜的人，還沒有搞懂「韓國瑜現象」，那「韓國瑜就是一列馬力十足的火車，直直駛向總統大選」。

「笨蛋！關鍵不在人數差那幾萬，重點仍在：為何韓粉要定韓國瑜？」蔡詩萍在臉書上提到，不管凱道上的挺韓人數有多少，這天對藍綠兩軍來說，確定了「5個至少」，而想擋韓國瑜的人，若還沒搞懂「韓國瑜現象」，那韓國瑜就是一列馬力十足的火車，直直駛向總統大選了。

▲韓國瑜凱道造勢大會現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

蔡詩萍說，這「5個至少」，包括「至少韓國瑜在2020總統大選，他不會缺席，他的支持者不讓他缺席」、「至少也確定了無論他的『私生子疑雲』怎麼發展，都已經被支持者以實際行動，被定位成政治打壓」、「至少挺韓後援會幾支系統已然浮現，從深藍到正藍，再到浮動於無黨籍陣營之間的陣線，紛紛現身」、「至少擁韓派已經證明了，即便黨中央不挺，他們也有實力，向黨中央說不，或逼黨中央說要」、「至少對民進黨的蔡賴之爭，起了明確的導引作用，誰能擊敗或阻擋韓國瑜，誰才有機會初選出線」。

蔡詩萍認為，韓國瑜走到現在這形勢，跟他能在綠營深耕的南部首善之區，打下一片天地有關，如果韓粉有造神的傾向，那這條件也是拜民進黨自己塑造的「南部不敗神話」所賜。

對於「韓國瑜現象」，蔡詩萍說，韓國瑜民調居高不下，擺脫對手陣營不斷的抹紅抹黑抹黃，的確是個異數，想看韓國瑜好戲的人，恐怕都在暗暗驚嘆「怎麼打不死呢？」韓國瑜過去從立委到沉潛一段時期轉戰北農總經理，私生活被曝光檢視，「除非一槍打死，否則韓國瑜必然會如死裡逃生的物種，一再進化一再強壯！」

最後，蔡詩萍表示，「韓國瑜現象」會不會是民粹？還是台灣的民主在激烈的對峙下，傳統典型政治領袖的領導風格，已經招式老舊，無法再取得選民的認同？這些疑問，倘若藍綠政客依舊無法突破，可以斷言「韓國瑜這輛火車，必然一路前衝，而且會打破舊有的規則與規範。」不正因為舊有的規則規範，解決不了韓粉在意的困局，才給了韓國瑜崛起的空間嗎？

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