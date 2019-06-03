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韓國瑜「全民花蓮見」照常舉行　雙北市議員力挺號召5萬人

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▲▼花蓮六期重劃區旁東大門夜市發生大火，燒毀42個攤位，攤商生財工具付之一炬。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮六期重劃區旁東大門夜市發生大火，燒毀42個攤位，攤商生財工具付之一炬。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▲▼花蓮六期重劃區旁東大門夜市發生大火，燒毀42個攤位，攤商生財工具付之一炬。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高雄市長韓國瑜「前進東台灣‧全民花蓮見」2日確定在6月8日東大門旁的6期重劃區擧辦挺韓大會師，但3日凌晨東大門夜市卻無由發生一場火警，燒毁近42個攤位，儘管外界對火警發生的原因議論紛紛，但2日已向轄區花蓮警分局提出六期重劃區場地使用申請的花蓮市婦女會理事長江如玲表示，不會因火災影響週六活動進行，請支持者不必擔心。

期重劃區旁的東大門夜市3日凌晨發生火警，大火燒毀42個攤位，財產損失初估200萬元，所幸現場無人員傷亡，由於時間點敏感，就連整晚幫忙救火的夜市主委林文松也坦言：「時機點怪怪的，希望只是巧合！」

▲▼花蓮六期重劃區旁東大門夜市發生大火，燒毀42個攤位，攤商生財工具付之一炬。（圖／記者蕭可正攝，下同）

花蓮市婦女會理事長江如玲表示，由於火場距離活動地點尚遠，不會影響活動進行，請支持者不必擔心。

婦女會理事長江如玲說，活動場地距離火場較遠，完全不受影響，活動將照常舉行，因請民眾不必擔心。依據目前暫定的流程表顯示，活動從下午2點開始，會有許多神秘貴賓參加，韓國瑜將於當天下午5點進場，活動表中並沒有排定前縣長傅崐萁演講。預計參加人數達10萬人。

據了解，中國國民黨雙北市多名議員表示，火警發生不影響8日在夜市旁舉辦「決戰2020贏回台灣」造勢活動，花蓮縣政府會盡快協助受災攤商處理相關事宜，以及盡快整理好場地，將號召全台5萬人參與，並預告將有許多神秘嘉賓。

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