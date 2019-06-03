魏鳳和談「台灣問題」針對性強！港媒：警告美國別再干預

▲魏鳳和認為台灣問題事關中國主權問題，港媒分析，這番話是針對美國別在干預。（圖／CFP／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國防部長魏鳳和昨（2）日在新加坡香格里拉對話會上進行30分鐘演講，他首先點名台灣問題，「世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。」港媒《中評社》發表社評指出，魏鳳和的涉台發言針對性強，在國際多邊防務對話場合談中國的內政問題—台灣問題，警告外部國際勢力「特別是美國干預」的意味濃厚。

魏鳳和說，「台灣問題事關中國主權和領士完整，世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。」他也以南北戰爭為例表示，自己去年訪問美國時得知，林肯之所以成為美國歷史上最偉大的總統，就在於林肯領導打贏了南北戰爭，防止了美國國家分裂。「美國統一不可分割，中國統一當然也不可分割。中國必須統一，也必然統一，哪有不統一的道理？」

▼大陸國防部長魏鳳和。（圖／達志影像／美聯社）

魏鳳和再指，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無進擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。 」《中評社》評論指出，魏鳳和的涉台發言立場明確，態度堅定，強調任何分裂中國的企圖都不可能得逞，任何干涉台灣問題的行徑都註定失敗，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。

評論也稱，「期待兩岸關係的和平發展能夠持續，兩岸最終以和平的方式實現統一。大陸領導人習近平無論在中共十九大報告中還是今年初在紀念《告台灣同胞書》四十週年的講話中，也都強調了這一點。當然，無論是台灣的分裂勢力，還是外部國際勢力，都不要錯估形勢，低估或誤判大陸軍隊的決心和能力。魏鳳和在香會的警告再清楚不過了。」