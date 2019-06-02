墨西哥外長赴美談關稅　行前發自拍「背景是華為」成熱議

▲赴美談關稅的墨西哥外長秀「內涵自拍」。（圖／翻攝自推特）



大陸中心／綜合報導

美國又一次的關稅大棒讓墨西哥猝不及防，距離川普放出消息不到一天，墨西哥外長馬塞洛•艾布拉德（Marcelo Ebrard）當地時間5月31日立即赴美磋商。不過，他在赴美前，PO出了一張「內涵滿滿」的自拍照，引發網友熱烈討論。

臨行前他在推特發文稱，剛與川普女婿庫許納（Jared Kushner）及國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)電話溝通，談判進程已經開始。但比起文字，他在墨西哥機場的一張自拍照卻更引人關注，背景中碩大的華為標誌格外搶眼。

網友很快發現，紛紛留言，「馬塞洛你好壞哦」、「最好再戴上有華為標誌的領帶。」

5月30日，川普宣佈將從6月10日起，對所有墨西哥輸美產品徵收5%的關稅，直到非法移民不再通過墨西哥進入美國。他還警告，若墨西哥不採取措施解決移民危機，將逐月提高5%的關稅，直至25%。

墨西哥火速回應，總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）當晚給川普發去公開信，稱不想與美國對抗，願派外長赴美對話。但他同時批評川普政府在處理移民問題上的做法，稱社會問題無法通過關稅或強制性措施解決，「美國優先是謬論」。

奧夫拉多爾5月31日再度對此事發聲，指責美國加徵關稅的做法是挑釁行為，墨西哥不會受制於此，「我們不會屈服於任何形式的挑釁行為。針對川普總統宣佈（對墨加徵關稅），我們將秉持審慎的態度回應美國政府」。