美參議員四度訪台！不擔心2020年出現「親中」總統：台灣未來由人民決定

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner）2日在記者會上提到，美國會在經濟與安全上繼續支持台灣，他也會持續推動《台北法案》鞏固台灣的國際地位。現場媒體提及，美方是否會擔心台灣2020年會出現「親中派」總統，賈德納說，儘管美國非常擔心中國對國際秩序的影響，但台灣的未來，應該由台灣人民自己作主。

這已經是賈德納第四次訪台，2日下午他在台北賓館舉行記者會時，現場媒體詢問，是否擔心2020年選舉後，台灣若是出現「親中派」總統，會影響到台美之間的關係。賈德納認為，美國近來確實對於中國的作為感到擔憂，也希望能夠確保中國能承認他國締結自由與公平貿易的能力，「儘管如此，台灣的未來仍應由台灣人民自己作主。」

賈德納從不避諱親台立場，他在記者會中表示，總統蔡英文在台灣與國際間都展現了領導能力，這次訪台也是為了展現台美關係的重要性，且台灣在印太地區扮演重要角色，美方會繼續在經濟與安全方面提供支持。賈德納指出，他已經致函給美國眾議院議長，希望能力邀蔡英文至美國國會演講，已展現民主領袖的風範。

賈德納5月25日聯手多名參議員提出《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》(簡稱《台北法案》)，鞏固台灣全球邦交。賈德納認為，美國應該要利用所有工具來支持台灣的國際社會地位，出面回應來自北京政府的施壓，並向其他國家發出「支持中國損害台灣，後果自負」的強烈訊息。