蔡英文三點回應郭台銘：再複習一次5／10國安高層會議

▲郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

針對美中貿易衝突，鴻海董事長郭台銘公開向總統蔡英文喊話，應該要召開國安會議。對此，蔡英文3日在臉書上提出三點回應，並且提醒郭台銘，她在5月10日就已經召開過國安高層會議。

蔡英文表示，在美中經貿衝突這種特殊的時刻，產業實力遠比單純的貿易協定來得重要。要帶領國家因應變局，必須要居安思危、有備無患，長期布局也比臨時抱佛腳來得重要，「台灣能在美中貿易戰下，維持相對穩健的總體經濟表現，原因只有一個，就是我們預先判斷、做好準備。」

對於郭台銘的提醒，蔡英文表示，郭董事長可能沒有注意到，從去年起，她已經召集多次「對外經貿戰略會談」，甚至召開「國家安全會議」，因應美中貿易戰衝擊，我們的行動綱領也正在落實中。

在策略方面，蔡英文也提出三點。首先是「政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮」，她認為，在美中貿易戰的關鍵時刻，經濟部成立「投資台灣事務所」單一窗口，協助排除投資困難，再配合具體的政策引導，回來的總投資金額已破3300億台幣。這一波的台商回台潮，將會奠定未來20年的產業發展基礎。

其次，蔡英文提出「強化國際鏈結，打造新南向產業鏈」，執政團隊提早預判原本的經貿平衡可能會改變，從一上任就推動5+2產業創新計畫，強化產業的國際鏈結，像「亞洲．矽谷」，就是和美國高科技產業的鏈結。同時，也推動「新南向政策」，多國布局、分散風險，結合新南向國家製造能力，打進東南亞市場，「這都是已經執行三年的政策，扭轉過去國民黨執政時期的缺漏。」

最後一點，蔡英文指出「多管齊下，強化台灣整體經濟體質」，她認為清楚而有決心的整體產業政策，是台商回流踴躍、外資加碼投資的關鍵因素。除了5+2產業創新計畫及前瞻基礎建設打好基礎之外，面對今年的經濟情勢，我也指示要加速執行擴大內需計畫，以內需動能持續帶動經濟成長。



蔡英文表示，今年第一季台灣的對美出口，成長了將近20%。在IHS的預測中，台灣今年的經濟成長率在亞洲四小龍中，也是表現最佳。連美國聯準會 (Fed) 最新的報告中，都說台灣是美中貿易戰真正的贏家。



面對全球經濟情勢挑戰，蔡英文強調，她不說大話，也不用威脅恐懼動員。審慎評估，完善因應，我們每一天都用最完善的準備面對挑戰。