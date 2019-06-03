71％挺郭台銘選總統！爆料公社15.3萬人投票　僅29％支持韓國瑜





▲爆料公社模擬投票。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉專）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日在凱道造勢活動中表示，宣布承擔任何「重要職務」，不惜為中華民國粉身碎骨，被外界視為要投入2020總統大選。擁有300萬粉絲數的粉絲專頁「爆料公社」在3日舉辦模擬投票，詢問網友支持韓國瑜，還是鴻海董事長郭台銘選總統？而票選結果也在4日下午4時出爐，只見71％網友挺郭台銘，僅29％人支持韓國瑜。

粉絲專頁「爆料公社」在3日新增一項投票稱，「如果只有韓國瑜與郭台銘這2位參加國民黨內總統初選的話，請問您支持誰代表國民黨參加2020年總統選舉？」

該投票經過1天後，結果在4日下午4時出爐，一共吸引了15.3萬人投票，有71％的人選擇「支持郭台銘參選總統」，僅29％網友支持韓國瑜選總統。

網友們表示，「我是高雄人，我原本也要一絲期待。但是韓真的是做超級超級爛的…」、「如果硬要二擇一，我寧可投郭」、「起初蠻欣賞韓國瑜，現在很討厭他（換了位子連腦袋也換了，權利薰心了）」、「本以為韓是少數頭腦清晰的政治人物，但如今卻見利拋棄高雄，如何信服大眾若是當選總統，會不會也拋棄了大家」。

不過也有人認為，「假民調，沒人信。政治人物沒人超越韓國瑜，這就是民心所向」、「這個投票民調的話很明顯是假的，根本你們自己郭先生玩的吧？」、「兩個都不投，只投蔡英文」、「給我其他選擇吧」、「有阿伯投阿伯，沒阿伯投小英」、「給我國昌老師吧」。

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