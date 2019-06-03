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智商162！11歲女童IQ擊敗愛因斯坦....躋身「門薩」菁英震驚天才界

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▲ 伊朗11歲女孩塔拉在智力測驗中，獲得162的高分 。（圖／翻攝自Abdullahi Junaidu推特）

國際中心／綜合報導

物理學界的傳奇人物愛因斯坦（Albert Einstein）與霍金（Stephen Hawking）智商都高達160分，是大家所公認的天才。不過就在最近，有名來自伊朗的11歲女孩塔拉 （Tara Sharifi），在參加門薩國際（Mensa International）所舉辦的智力測驗時，竟然獲得了162分的高分，一舉打敗愛因斯坦等諾貝爾得主，讓家人感到既驚訝又驕傲。

根據《伊朗頭條》報導，才11歲的塔拉已經是英國艾爾斯伯里高中　（Aylesbury High School）的學生。她在最近前往牛津（Oxford）參加了由高智商俱樂部「門薩」舉辦的智力測驗，沒想到最後拿下162分的好成績，比眾所皆知的愛因斯坦還要高出2分，讓她順利取得門薩會員資格，躋身「高智商團體」一員。

塔拉提到，之所以會報名參加考試，是自己與父母討論過後所做的決定，對她而言也是一次與門薩成員交流的好機會，「在我知道自己的成績時，覺得相當驚訝，從沒想過居然能拿到這麼好的分數。我也和學校裡的幾個好朋友分享這件事，他們都替我感到開心。」

▲ 塔拉的測驗結果，比天才愛因斯坦還高出2分。（圖／CFP）

塔拉的父親荷塞因（Hossein）也透露，女兒的表現讓他相當意外，同時也令他非常自豪，「當我們在看電視播出的數學競賽節目時，她總是能在挑戰者回答前搶先作答完成。我們都知道她很聰明，也相信她參加智力測驗時會表現得不錯，但完全沒有想過她竟然有這麼高的智商，這樣的結果讓我覺得好驕傲。」

塔拉最後也補充，等到自己長大以後，將為持續專精數學，更加投入研究那些與數學相關的內容。

據悉，「門薩」是世界上規模最大而且歷史悠久的高智商同好組織，透過舉辦高水準、高難度的智力測驗，來給予達到分數門檻的考生會員資格，他們所設計的智力測驗在事前幾乎無從準備，除了要求考生必須在限定時間完成作答外，還需要針對特定議題進行口頭推理與論述，並找出語言邏輯上的謬誤，相當具有挑戰性。

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關鍵字：塔拉,Tara Sharifi,門薩,Mensa International,伊朗

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