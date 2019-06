智商162！11歲女童IQ擊敗愛因斯坦....躋身「門薩」菁英震驚天才界

▲ 伊朗11歲女孩塔拉在智力測驗中,獲得162的高分 。(圖/翻攝自Abdullahi Junaidu推特)

物理學界的傳奇人物愛因斯坦(Albert Einstein)與霍金(Stephen Hawking)智商都高達160分,是大家所公認的天才。不過就在最近,有名來自伊朗的11歲女孩塔拉 (Tara Sharifi),在參加門薩國際(Mensa International)所舉辦的智力測驗時,竟然獲得了162分的高分,一舉打敗愛因斯坦等諾貝爾得主,讓家人感到既驚訝又驕傲。

根據《伊朗頭條》報導,才11歲的塔拉已經是英國艾爾斯伯里高中 (Aylesbury High School)的學生。她在最近前往牛津(Oxford)參加了由高智商俱樂部「門薩」舉辦的智力測驗,沒想到最後拿下162分的好成績,比眾所皆知的愛因斯坦還要高出2分,讓她順利取得門薩會員資格,躋身「高智商團體」一員。

塔拉提到,之所以會報名參加考試,是自己與父母討論過後所做的決定,對她而言也是一次與門薩成員交流的好機會,「在我知道自己的成績時,覺得相當驚訝,從沒想過居然能拿到這麼好的分數。我也和學校裡的幾個好朋友分享這件事,他們都替我感到開心。」

▲ 塔拉的測驗結果,比天才愛因斯坦還高出2分。(圖/CFP)

塔拉的父親荷塞因(Hossein)也透露,女兒的表現讓他相當意外,同時也令他非常自豪,「當我們在看電視播出的數學競賽節目時,她總是能在挑戰者回答前搶先作答完成。我們都知道她很聰明,也相信她參加智力測驗時會表現得不錯,但完全沒有想過她竟然有這麼高的智商,這樣的結果讓我覺得好驕傲。」

塔拉最後也補充,等到自己長大以後,將為持續專精數學,更加投入研究那些與數學相關的內容。

據悉,「門薩」是世界上規模最大而且歷史悠久的高智商同好組織,透過舉辦高水準、高難度的智力測驗,來給予達到分數門檻的考生會員資格,他們所設計的智力測驗在事前幾乎無從準備,除了要求考生必須在限定時間完成作答外,還需要針對特定議題進行口頭推理與論述,並找出語言邏輯上的謬誤,相當具有挑戰性。

