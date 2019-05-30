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歐洲成立金融機構…規避制裁與伊朗交易　彭博：美國會祭出懲罰

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▲▼伊朗里亞爾(IRR)與美金(USD)。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國將對與伊朗進行貿易的企業祭出制裁。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國與伊朗的對立局勢，也讓川普政府與歐盟的關係逐漸緊張，根據《彭博》報導，德國、英國與法國共同成立了一間金融機構，企圖繞過制裁與伊朗進行交易。美國財政部對此表示，若任何歐盟機構企圖與伊朗進行貿易往來，將會同步受到美國制裁。

美國財政部次長曼德爾克（Sigal Mandelker）5月7日致信INSTEX負責人指出，任何透過該機構與伊朗進行交易的企業、政府官員或職員，都屬於違反對伊朗的制裁，未來也會被排除在美國金融體系之外。未具名的消息人士向《彭博》表示，此信的目的就是在警告INSTEX，美國會對其祭出懲罰，因為他們認為歐盟在與川普政府溝通時，淡化了INSTEX的實際作用。

今年1月成立的「支援貿易兌匯工具」（INSTEX）登記在法國，並由德國管理，英國共同出資，該機構允許在不用美元或是經過美國銀行的情況下，向伊朗購買石油和天然氣，並向伊朗輸出歐盟產品。伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）指出，這是歐盟跨出的第一步，未來伊朗也會成立對接機構。

儘管川普日前表示願意與伊朗坐下來好好談，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）卻表示，伊朗不會考慮與美國談判，因為沒有任何好處，「我們願意與歐洲其他國家談判，但我們不會就軍事能力進行討論。」伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）則持保留態度指出，「只要美國解除不公平制裁，並履行他們的承諾，重返自己離開的談判桌，談判大門都不會關閉。」

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關鍵字：伊朗,美國,美伊關係,波斯灣,歐洲,北美要聞

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