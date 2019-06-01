好市多再現「群眾狂搬貨」！搶購商品折扣曝光　網神回理由笑爆樓

▲民眾去好市多（Costco）搶購益生菌。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書）

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）又見搶購熱潮，這次是一款益生菌在特價。有網友在臉書上透露，她一早就在看到民眾在搶購益生菌，場景讓她看了「有點被嚇到」，引起其他網友熱烈討論，蓋了260層樓。不過也有網友「神回覆」要搶購理由，整層變歪樓，笑炸其他網友。

這名原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」因為這次有一款益生菌正在特價，從原價799元，折價100元，變成是699元。即便店家一張會員卡限購8盒，仍吸引許多民眾去搬貨，讓她直喊：「一早就看到大家在搶購益生菌！有點被嚇到XDDD」

請繼續往下閱讀...

文章一出，網友們紛紛留言表示：「益生菌有那麼好嗎？到底吃了會對身體怎樣」、「我個人覺得就是吃一個保平安的，買過一次無感」、「一卡限購8盒，剛好一箱」、「吃益生菌可以幹嘛？心誠則靈」、「不需要吃的就別搶了吧」、「人帥益生菌」。

還有網友表示：「大家都好有錢唷」、「我剛剛也看到，每台車都一箱」、「早上剛去，看到大家都一箱一箱搬……有點誇張」、「剛從好市多回來，發現幾乎每個人車上都有益生菌，而且很多都是整箱搬」、「吃的開心就好啊」。

不過也有網友認真詢問：「請問這款益生箘是顧哪方面的？」卻有其他網友神回覆「荷包」，讓其他網友笑炸。

▲網友神回覆笑炸。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」臉書）