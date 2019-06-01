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9縣市大雨特報！北台灣白天悶熱32度　午後防豪雨

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

由於對流雲系發展旺盛，氣象局針對台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東等9縣市發佈大雨特報；中央氣象局預報園林定宜透露，午後北台灣也有下雨機率，山區可能還會有豪雨發生。

中央氣象局預報員林定宜表示，今(1)日鋒面位於台灣北部海面，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提高，有局部陣雨或雷雨發生的可能，尤其午後在熱力作用影響下，容易發生較明顯的雨勢，山區甚至要提防豪雨等級的降雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今日起至下週二(1至4日)「梅雨季」的滯留鋒，在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，幸好與台灣有段距離，無直接影響，所以不致發生「連續性」的大量降水。

但是，台灣在鋒面前暖氣團內，大氣不穩定；西南風遇地形的舉升作用，不定時的在迎風面，激發對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，午後熱力的舉升作用，更會加強對流降雨的強度，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)發生的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲中南部9縣市發佈大雨特報。

白天不降雨時天氣悶熱，今日北部氣溫約 23至32度、中部23至32度、南部24至34度、東部23至32度。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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