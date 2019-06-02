兩岸媽祖緣／ 台灣宮廟代表齊聚　迎天津「海上女神」來台

記者陳政錄／天津報導

「兩岸媽祖緣」系列交流活動昨（1日）於天津天后宮啟動，台灣大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮等宮廟代表均與會共祭，迎接天津5尊媽祖神像自今日起，前往台灣探親、交流。鎮瀾宮董事長顏清標指出，媽祖是海峽兩岸共同信仰的「海上和平女神」，要多交流，才能把媽祖立德、行善、大愛的精神傳承下去。

▲「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦。（圖／記者陳政錄攝，下同）

啟動儀式上，由大陸全國政協副主席、 台盟中央主席蘇輝宣布正式開始後，兩岸媽祖宮廟負責人包括顏清標、湄洲媽祖祖廟董事長林金贊等，進行傳統祭拜儀式，接著將各方從多地帶來的水，匯聚在一起舉行「眾水合一」儀式，象徵兩岸融合發展。

天津天后宮始建於1326年，是大陸最古老，也是世界三大媽祖宮廟之一，「兩岸媽祖緣」交流活動啟動儀式後，天津五尊媽祖神像將赴台交流，從2到10日一連9天，赴台北松山慈祐宮、台中大甲鎮瀾宮、彰化鹿港天后宮、雲林北港朝天宮、高雄朝后宮、佛光山佛陀紀念館等地，並舉辦「津味廟會」、非遺文化展示、研討會等系列活動。

大陸全國台聯會長黃志賢指出，媽祖文化是連結兩岸民眾、海外華僑重要的精神、文化紐帶，1987年，大甲鎮瀾宮就曾率領信眾，打破兩岸隔絕的情況赴陸交流，為弘揚兩岸媽祖文化、開啟交流做出重要貢獻。

顏清標也說，媽祖是海峽兩岸共同信仰的海上和平女神，秉持「立德、行善、大愛」的精神，積極勸人向善，以至於近年在遶境活動中，看到不少年輕人的身影加入，成為世界三大宗教活動之一。未來，他還將持續將媽祖文化推向世界舞台，並進一步增進兩岸媽祖文化交流。