柯文哲「兩岸答卷」國台辦點讚　強調兩岸一家親

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳政錄／北京報導

台北市長柯文哲日前接受《中評社》訪問，提及兩岸非「國際關係」和五個互相、兩岸一家親等主張，隨後就傳出今年的台北上海雙城論壇確定於七月舉辦，對於柯文哲的「兩岸答卷」，大陸國台辦發言人安峰山指出，柯文哲市長積極正面的看待兩岸關係，「對此，我們表示讚賞」。

安峰山表示，柯文哲主張「兩岸一家親」表示兩岸應當尊重過去已經簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸關係發展，共同追求兩岸人民更為美好的未來。

▲去年雙城論壇在台北舉行，今年將移師上海。圖為去年歡迎晚宴上，台北市長柯文哲與時任上海市常務副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

在此之下，他認為，只要是對兩岸關係的性質有正確認知，秉持上述的理念，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞的福祉就能得到改善和保障。

對於今年雙城論壇舉辦，安峰山說，關於今年「上海-台北城市論壇」的有關安排，由上海市和台北市來進行溝通。

節錄柯文哲受訪內容，他表示，面對未來的兩岸關係，除了「五個互相」作為兩岸交流的基本立場外，他覺得要有兩個原則，應該要「遵守體制，然後改善現狀」。

▲若今年雙城論壇順利舉辦，台北市長柯文哲預計將前往上海參加，屆時是否會見國台辦主任劉結一，各方高度關注。（合成圖）

柯文哲說，既然在現行體制處理兩岸事務，目前的政府組織有「外交部」，也有陸委會，這很清楚地說明「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」，所以如果現行法律制度還沒有改變的情況下，就是要遵守體制，而雙城論壇就是兩岸城市間的交流，我已經定位清楚了。

值得注意的是，在柯文哲於端午節期間交出「兩岸答卷」後，據《聯合報》報導引述知情人士表示，由於柯論述獲陸方認可，今年雙城論壇確定將於七月舉辦，台北市府近日將派人員赴上海洽談。