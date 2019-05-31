鋒面又攪局！天氣悶又熱「雷雨連4日」　一張圖看大雨怎麼下

▲受到鋒面影響，未來四天天氣仍不穩定。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

中央氣象局今日針對14縣市發布大雨特報，緊接又是大家最期待的周末假期，天氣會如何變化？氣象局表示，周六到下周一（6月1日至3日）天氣不穩定，中部以北、東北部及南部山區要注意午後大雨機率更高，要等到下周二入夜，鋒面往北移動，天氣才會真正好轉，全台高溫還有30度左右，感受偏悶熱。

預報員陳建安指出，周六到下周一，鋒面仍位於台灣北部海面，天氣較不穩定，中部以北、東北部及南部山區，這三個地區要留意明顯雨勢，一整天都有斷斷續續的陣雨甚至雷雨，尤其在午後，在午後雷陣雨的加乘下，雨勢更趨明顯，發生大雨機率更高，山區甚至會有豪雨。

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▲未來四天都有斷斷續續的陣雨甚至雷雨。（資料圖／記者賴文萱攝）

天氣要到什麼時候才會好轉？陳建安指出，鋒面下周二會逐漸往北移動，也就是逐漸遠離台灣，但這天天氣不會立刻好轉，還是會受到殘留水氣影響，局部仍有陣雨，只是雨勢稍微趨緩下來，入夜後天氣才會真正好轉。

陳建安提醒，下周二到下周五受到鋒面影響逐漸減少，轉為受到西南風影響，迎風面變南部地區，仍要注意不定時降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，偶爾有午後雷陣雨。氣溫部分，他說，這周溫度變化不大，周六到下周一降雨，高溫降幅約2至3度，還是在30度上下，感受上偏悶熱。

氣象局表示，6月1日至3日鋒面位於台灣北部海面，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨發生的機率，尤其午後山區有局部豪雨發生的機率。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也說，周六、日鋒面接近、滯留在台灣北方海面，雖然不會直接「南下影響」，但是會讓天氣變得比較「不穩定」，各地山區容易有「午後雷陣雨」，也要留意有「局部較大雨勢」機會。