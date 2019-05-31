午後雷陣雨來襲！北中南14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

▲大雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局13時10分針對北中南14個縣市發布大雨特報，氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（31日）天宜蘭、花蓮、南投地區、恆春半島及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局13 時40分再針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分。

大雨特報地區：新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

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大雷雨示警區域：新北市坪林區、雙溪區、貢寮區、烏來區，宜蘭縣宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）



氣象局網站資料指出，今天在花東地區有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，中午過後各地容易有局部午後雷陣雨發生，中南部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，今日各地高溫約30至32度，外出請注意防曬並多補充水份。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿提醒，明天起至下週二（6/1-4）「梅雨季」的滯留鋒，在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，幸好與台灣有段距離，不致直接影響。

不過，台灣在鋒面前暖氣團內，除了天氣悶熱，大氣也不穩定；西南風遇地形的舉升作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。下週三、四（5、6日） 「滯留鋒」北移，台灣不穩定度降低，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

▲下雨示意圖 。（圖／記者林敬旻攝）