今天悶熱明變天　北台灣滯留鋒面影響「雷雨連4日」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(31)日是悶熱的夏季氣候，西半部高溫上看32度，外出需防曬，今天中午過後各地容易有局部午後雷陣雨。氣象專家吳德榮透露，明起至下週二(6/4)北台灣受到滯留鋒面影響，會雷雨發生的機率。

中央氣象局網站資料指出，今(31)日在花東地區有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，中午過後各地容易有局部午後雷陣雨發生，其中中南部山區有局部大雨發生的機率。

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▲雷達合成回波圖。

溫度方面，今日各地高溫約30-32度，外出請注意防曬並多補充水份，中午過後出門請攜帶雨具備用。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(31)日各地為多雲時晴，白天熱、早晚舒適；山區午後有局部陣雨或雷雨、並有擴展至東半部及少部分鄰近平地的機率，山區有較大雨勢。今日北部氣溫約 22至32度、中部23至32度、南部24至34度、東部22至32度。

▲溫度分布圖。

吳德榮提醒，明日起至下週二(6/1-4)「梅雨季」的滯留鋒，在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的「中尺度對流系統」發展的條件，幸好與台灣有段距離，不致直接影響。

不過，台灣在鋒面前暖氣團內，除了天氣悶熱，大氣也不穩定；西南風遇地形的舉升作用，以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。下週三、四(5、6日) 「滯留鋒」北移，台灣不穩定度降低，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。