來自對岸的恐嚇信「先X後殺」　黃捷父母怒「就叫妳不要太紅」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員黃捷收到一封疑似來自對岸的恐嚇信，上頭不但寫了很多不堪的字眼，甚至還揚言要對黃捷人身不利、性侵害等，這讓黃捷心裡覺得有點驚恐。轄區警方也不敢大意，趕緊請黃捷到派出所進行筆錄，還問有沒有需要隨扈保護，不過這封信已經讓黃捷的父母相當生氣，還小罵了黃捷「就叫妳不要太紅」，讓黃捷一臉委屈。

▲高雄市議員黃捷收到疑似來自對岸的恐嚇信，在警方要求下前往派出所進行筆錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

這封恐嚇信是在5月31日收到的，第一時間黃捷還以為是來自香港的平權團體寄來的，但是打開一開之後才發現，上頭竟然有不堪的辱罵字眼「曹你媽的翻白眼、作秀博出位」等，不過最讓黃捷覺得驚恐的部分是在於還威脅要對她性侵害後，再殺掉她，不過黃捷想一想不應該被動「害怕」，反而勇敢把這封信公開，放到網路上跟對方「嗆聲」，表示沒在怕！

▲高雄市議員黃捷收到疑似來自對岸的恐嚇信，在警方要求下前往派出所進行筆錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷不怕，但是黃捷的父母可是心疼女兒受到這種威脅，用老一輩的「怒氣」來表達關心。記者問發生了這種事，爸媽有沒有生氣，叫你當初不要選議員，你看現在這樣了；黃捷一臉委屈的說，「有耶！就跟你說不要太紅，結果馬上就會遭受到這種是非很多，這種攻擊恐嚇的事情也有。」黃捷表示自己父母會擔心，明明就是一個很問政的狀態，竟然最後會變成砍殺的狀態，現在已經超出他們能夠理解的範圍了。

記者關心詢問昨晚有因為這事沒睡好嗎？黃捷苦笑幾聲，「對於這樣的事，不會因為這樣緊張到徹夜未眠，也不會回家就人心惶惶的部分。」目前黃捷本來沒有要提告，不過就在轄區派出所的要求下，黃捷也前往派出所進行筆錄備案，同時將這封恐嚇信交給派出所當成證據，也決定原本一個人跑行程，之後都請助理陪同。

至於是否會申請隨扈，黃捷笑著說，「不用浪費警力，如果恐嚇來自台灣再說吧。」

▲高雄市議員黃捷收到疑似來自對岸的恐嚇信，上頭郵戳來自香港。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員黃捷收到疑似來自對岸的恐嚇信 。（圖／記者吳奕靖攝）