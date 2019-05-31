逼藝人拍裸照詐騙！惡經紀人首曝光嗆「要反告毀謗」　下秒當庭逮捕聲押

▲李男報到時還一臉輕鬆，沒料到自己會被當庭聲押。（圖／記者劉昌松翻攝）



記者劉昌松／台北報導

韓國籍藝人宋讚養指控李姓前經紀人設局拍裸照和影片，還涉嫌利用名號在外騙錢。李男到案後一度被收押，經認罪獲5萬元交保；他接受媒體訪問堅稱清白，不過31日下午又再次以被告身分遭北檢傳喚出庭，也讓他的真面目首度曝光。

▲律師辦理手續。（圖／記者劉昌松翻攝）



檢察官為快點釐清案情，31日傳李出庭說明。李男首度露臉表示，將針對宋公開指控的內容，到桃園地檢署反告對方涉嫌妨害名譽；但沒想到，話才說完，李男就遭當庭逮捕聲押。

▲宋讚養接受專訪時提到過去受騙曾會激動落淚。（圖為資料照／記者謝婷婷攝）

宋讚養指控，2年前上網找人幫他在台灣演藝圈發展，此時李男1人分飾多角，以可以幫忙找經紀人、娛樂公司高層幫忙等話術，誘騙拍下裸照和影片。宋讚養在自己的YOUTUBE頻道上說，「他也在我的旁邊不斷逼我，洗腦我說一定要聽這家公司的話，不然他們會對我怎麼樣他也不知道，也許要了我的命也說不定；他用我的名義在背後騙了我的周圍親朋好友的身心跟金錢，也對我的粉絲們做了不該做的事。」

全案經檢警調查後，3月份首度搜索傳喚李男到案，以詐欺等罪嫌向法院聲請將李羈押禁見獲准；5月初，因關鍵證人到案，加上從李的家裡、手機等處搜出的其他裸照、影片，初步查證為網路抓取，法院裁准讓李5萬元交保候傳。

▲宋讚養在5月28日主動公開遭經紀人強拍裸照與影片。（圖為資料照／翻攝自YouTube／HimmTV）

其實涉嫌詐騙的李姓經紀人在2018年就主動與《ETtoday星光雲》聯絡，自稱是南韓三大經紀公司YG娛樂在台灣唯一員工，而宋讚養在台違法進行演藝活動，「我們公司決定拋棄他了。」而在法院裁定交保後，又接受電子媒體採訪時自清，反控是宋讚養自拍不雅影片，「我從來沒有騙他錢，我反而還借他錢，他也沒有辦法提出證據。」

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