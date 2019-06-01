店員好心提醒雙寶爸「先付款再取餐」　反被嗆：你等著收律師函！

▲餐廳要求「先付款後取餐」，客人卻不願接受。（示意圖／CFP攝）

記者朱世凱／綜合報導

每間餐廳都有自己的規矩，好比先付款後取餐、內用要畫單等，不過香港一間快餐店的店員卻表示，自己近日碰見一家四口來用餐，沒想到爸爸卻用要照顧小朋友為理由，堅持不遵守「先付款後取餐」的規定，當他好心提醒後，對方竟然大聲怒罵，「你等著收律師信（律師函）啦！」令他相當無奈。

這名店員在臉書粉專「西客之道」發文指出，目前在快餐店工作，店裡的原則是必須先買單才能把食物拿到位子吃；大約在半年前的一個下午，有一家四口前來吃下午茶，「一開始是爸爸媽媽先點餐，點完之後，爸爸負責等待食物烹煮好並拿走，媽媽則是回座位照顧小朋友。」

他接著說，不過食物煮好後共有2個托盤，這位爸爸打算一次端走，就不顧店家規定，想先把食物拿回去。「我理所當然跟對方說，『不好意思啊，要先買單才能把食物端回座位。』」沒想到爸爸聽完後直接憤怒反駁，「你是沒看到我有2個小孩要顧嗎？我不能先端回座位再付錢喔？又不是不付，你這什麼態度啊？」

▼爸爸聽到店員提醒，氣得想提告。（示意圖／CFP）

原PO身後的經理聽完立刻跳出來回應，「先生，你去超市買東西，會先把東西帶回家再過來付錢嗎？還是你同樣會跟收銀員講，『你要照顧小朋友沒手，又不是不付錢』，是嗎？」爸爸聽完氣得大罵，「你等著收律師信啦！」原PO最後說，「我們最後大概等了半年左右吧，都沒收到律師信，這位先生大概是失蹤了吧？」

這件事很快引起網友議論，不少人認為爸爸的做法和態度不恰當，「竟然用小朋友座擋箭牌」、「有小朋友了不起？」、「好像全世界都欠你的一樣」、「最壞身教」、「以後只要違反人家規定就說，你等著收律師信就好啦」。

不過也有人說，「爸爸是因為沒手拿才會這樣做，應該體諒的」、「他又不是不付錢，你們不能等一下嗎？」、「沒同理心的店家」、「你們可以幫爸爸端啊，這樣他就有手拿錢了，不是嗎？」、「兩方都有問題」。