大樓規約不准開餐廳　101玩具王國提告求償

▲101玩具王國不滿中榮大樓規約不准經營餐廳，提告求償。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊佩琪／台北報導

知名玩具公司「101玩具王國」在台北市中榮大樓擁有房產，欲出租給餐飲業者經營餐廳，但大樓管委會以規定不得經營「任何工廠、特定管制行業或有影響住戶安靜安全之行業。如：…餐廳及麵、飯、麵包等食品、小吃業等行業」為由拒絕，101玩具王國因此提告並求償780萬元。台北地方法院判決該項規定無效，但求償也無理由。

101玩具王國認為，位在精華地段的中榮大樓為住商混和，2015年5月，知名餐廳「悅上海」願以每月65萬元，向101玩具王國承租店面，但因大樓規約問題，導致租金損失高達780萬，但餐廳、小吃業等並非八大行業，規約限制不僅不符比例原則，也違反公序良俗，濫用權力。

管委會則強調，管理規約清楚明訂「住戶不得在大樓內經營任何工廠、特定管制行業或有影響住戶安靜安全之行業。如：餐廳及麵、飯、麵包等食品、小吃業等行業..。」主要在於維護、提升住戶環境品質，並未違反公序良俗更無權力濫用。

不過法官認為，依台北市土地分區管理自治條例規定，中榮大樓用作餐飲業，並未違反法律規定，且中榮大樓領有執照，若大樓內經營餐飲等行業，免辦理變更執照，但管理規約限制101玩具公司將房屋出租餐飲謝使用，不僅不合法規，也確實違反公序良俗，過度限制造成人民財產權的侵害，該規約應為無效。

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