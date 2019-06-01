電影院座位爆滿！他自備板凳硬要買「身障區」遭拒…當場嗆：叫你們經理來

▲許多電影院都會設立身障座位。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者朱世凱／綜合報導

台灣有許多電影院都會設置身障座位讓行動不便的人士使用，香港戲院也不例外，不過當地卻有員工爆料，一名奧客不管戲院座位爆滿，執意要買身障區的位置，還說已經自備好了板凳，絲毫不把法律規則放眼裡。「我都已經表明沒辦法通融了，對方竟然直接開嗆『叫你們經理出來跟我談』，讓我真的覺得心好累。」

這名職員在臉書社團「西客之道」表示，每間戲院都會設立幾個輪椅座位給身障人士使用，這些區域是不會賣給一般人士的，而「奧客狂盧」的事件發生在4月，當時有部全球都相當期待的電影上映，使得所有電影院幾乎都爆滿，但奧客搶不到位子卻執意要買身障座位，還表示已經自備好板凳。

原PO當時向對方說，「不好意思阿，這不是客人你自不自備的問題，而是J19座位是身障區，如果我把票賣給你的話，就會違法《公眾娛樂場所規例》，還會被上頭的人責怪。」奧客聽完大翻白眼回應，「我上次明明就有買到身障座位，這次擺明是你不想賣給我吧？去叫你們經理給我出來喬，我要問問這是怎麼回事。」

▼奧客不管位置爆滿，執意要違法購票。（示意圖／pixabay）

原PO只好無奈請經理幫忙勸說，「先生不好意思阿，剛跟同事了解過了，J19確實是輪椅座位，就算你自備板凳，也要顧及消防條例問題，所以沒辦法賣給你呢，萬一出事我不好負責。」奧客最後氣得說，「你不要跟我講什麼消防條例啦，我比你還熟啦！」

最後經理拗不過客人，只好讓他用一般人士身分坐在加開的位置。原PO感嘆，「這些人真的很煩，一直盧就算了，到時候如果真的出事又會怪我們，其他客人明明也都把這個情況看在眼裡，卻沒人願意跳出來幫忙講話，讓我覺得心好累。」

▼奧客人士不斷盧說，自己有自備板凳，可以坐在身障區。（示意圖／CFP）

網友看完貼文表示，「請他自備輪椅入場謝謝」、「如果了解相關規定，就知道自己的行為違法吧！」、「經理做法才是最該被檢討的」、「你如果被投訴也不用怕，因為你不賣票本來就是對的」、「把奧客手或腳打斷，這樣就可以賣給他了」、「經理很白痴耶，幹嘛委屈求全啊」、「職員的臉被經理打了，完全被客人吃死死」。