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第一波350名韓粉高雄集結　清晨5點北上凱道力挺韓國瑜

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▲▼ 韓粉北上凱道 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄韓粉清晨5點多就集結，準備北上凱道。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

「決戰2020、贏回台灣」挺韓造勢大會，6月1日在台北凱道盛大登場，高雄韓粉清晨5點就開始集結，準備搭遊覽車一路北上，其中光是文化中心的集合點就來了8輛遊覽車，高達350位韓粉高舉國旗、呼口號，要力挺市長韓國瑜選總統。

▼韓粉準備大國旗上凱道。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 高雄韓粉上凱道 。（圖／記者洪正達攝）

高雄清晨5點多下起大雨，卻澆不熄韓粉的熱情，天還沒亮就穿著雨衣、國旗裝，到現場集合，資深韓粉杏仁哥表示，近來韓國瑜不斷遭到抹黑、抹黃，讓韓粉們都相當氣憤，「而這股氣憤也化成力量」，促使大家聚集在一起北上，到凱道力挺韓國瑜。

也有韓粉表示，韓國瑜上任後，施政真的很有感，「以前夜市快要沒什麼人，但市長上任後，人潮都回來了」，還有路平方案，也讓市民很滿意，另外也有韓粉準備超大國旗，要一路帶到凱道、重現「旗海飄揚」。遊覽車在清晨6點出發，韓粉也在車上高唱《夜襲》。

▲▼ 高雄韓粉上凱道 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄韓粉集結北上凱道。（圖／記者洪正達攝）

根據流程規劃，這場全國大會師活動從下午2點開始，4點將播放三山造勢影片，4點10分重要代表性人士將上台致詞，包括立委、市議員、企業界代表、庶民代表，每人致詞5分鐘。下午5點時，韓國瑜會在150位旗手的簇擁下進場，然候上台致詞30分鐘，5點50分時會舉戰旗帶領所有到場的支持者呼口號，預計傍晚6點活動結束。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020,總統大選,韓粉,凱道

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