拆緋彈！葉毓蘭獻策「韓國瑜若有小三私生子就退出任何選舉」

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜遭美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，外遇長達10多年，還育有一女，韓國瑜已於31日下午提告，吳子嘉則堅稱有消息來源。對此，前警大教授葉毓蘭1日表示，韓國瑜應在1日的造勢大會上完整說明，並承諾「如果我韓國瑜有小三，有私生子，我退出未來的任何選舉！」才能將這些狂丟的「緋色炸彈包裹」接殺拆除。

吳子嘉近日來接連爆料，指稱檢調掌握韓國瑜多年前在一位「新莊王姓女子」家中過夜的畫面，接著吳又直指韓和王小姐有婚外情，且生下1女，韓國瑜為此在31日搭從左營搭高鐵北上，由律師陪同提告，還在北檢外義憤填膺地批吳「可信度值得懷疑，有責任拿出證據，告訴大家孩子在哪？錢在哪？」

對此，葉毓蘭於臉書表示，韓國瑜遭到「緋彈」攻擊，提告只是第一步，更不能以「留待司法調查」回應記者的提問，她獻策，韓國瑜可在1日凱道挺韓大會上完整說明，同時直視自己最忠誠的鐵粉們宣誓，「如果我韓國瑜有小三，有私生子，我退出未來的任何選舉！」，並宣示將來會專心努力呈現自己的治國理念、方針，與優於其他參選人的長處，就能將這些狂丟的「緋色炸彈包裹」接殺拆除。

葉毓蘭認為，韓國瑜是百年難得一見的溝通奇才，能夠以庶民語言與民眾對話，也能夠不卑不亢地對外溝通，「此時，韓國瑜承載多少人民的託付，一言可以興邦，一言也可以亡國，慎之！」