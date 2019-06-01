獨／不僅告吳子嘉誹謗　「有影片？」韓國瑜還告公務員洩密罪

▲韓國瑜31日控告吳子嘉誹謗以及其「共犯」涉公務員洩漏國防以外秘密罪。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜連日承受桃色緋聞攻擊，31日決定打破「愛與包容」，正式控告爆料的吳子嘉涉嫌誹謗罪，但據知情人士透露，韓國瑜其實最在意「國家公權力介入？」，因此還有告吳涉嫌共犯公務員洩漏國防以外秘密罪，希望訴諸司法，找出誰藉國家機器放消息打壓他。

吳子嘉一開始在網路節目上爆料，指稱檢調單位偵辦菜蟲案時，掌握到韓國瑜到新莊王姓女子家中過夜的畫面，儘管台北地檢署跟調查局，先後發新聞稿稱沒有掌握相關錄影畫面，撇清關係，但吳子嘉胸有成竹地加碼爆料，指韓與「王小姐」婚外生女。

▲吳子嘉面對韓國瑜提告毫無畏懼。（圖／記者劉昌松攝）

韓為此大怒：「沒辦法再忍」，親自到台北地檢署向檢察官提告，指控吳子嘉涉嫌誹謗，但受訪時，一方面要求吳子嘉「有責任拿出證據，向社會大眾說明」，話鋒一轉，又喊話要吳「直接跟檢察官報告，比較能保障他個人的權益」，知情人士透露，其實韓提控告吳子嘉的罪名，除了誹謗，還有共犯洩漏國防以外秘密罪。

知情人士透露，《刑法》第132條的公務員洩漏國防以外秘密罪，是只有少數能接觸到機密的公務員才有「資格」觸犯的罪責，吳子嘉身為民間人士，沒有觸法的機會，但韓直接控告吳涉嫌「共犯」，目的就是希望藉由檢調查證吳子嘉爆料真假的同時，追查消息來源，釐清韓從一開始就懷疑的，「是不是有國家公權力真的介入來當打手？」

▲韓國瑜31日刻意不提將同時提告希望找出涉嫌洩密的公務員。（圖／記者李毓康攝）

韓陣營懷疑，有心人士透過吳子嘉，將渲染包裝後的消息散布到社會上，製造不實的新聞輿論風向，在這其中，最重要的關鍵人物是在國家機器內的藏鏡人，而吳子嘉只是共犯，不過有幕僚擔心，若是一開始就說明提告的包括這個特殊罪名，可能讓外界誤以為消息來源有可信度，因此韓陣營在第一時間，對外都只提誹謗罪，並由韓國瑜親自強調吳子嘉說的「全完是謊言」，剩下的就交給司法調查釐清。