6月1日到宜蘭　柯文哲：不是「避韓」啦！早在一個多月前敲定

▲▼台北市長柯文哲參加「北北基宜淡蘭」跨縣市會師活動。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台北市長柯文哲1日參加北北基宜淡蘭跨縣市會師活動，並在宜蘭趴趴走，他說，來宜蘭是1個月前就排好了啦，「我是十幾天前才知道他（指韓國瑜）要去凱道」，不是要避開韓國瑜。

高雄市長韓國瑜1日在台北市凱道造勢，柯文哲剛好就來宜蘭趴趴走一整天，媒體問是否特別要避開韓國瑜，柯文哲說：「阿猴（指新北市長侯友宜）剛也問我說是不是故意要逃他（指韓國瑜）嗎？，但來宜蘭是一個月前就排好了啦，我是十幾天前才知道他要去凱道」。

又被問到1日若是人在台北的話，會不會去見韓國瑜？柯說：「我通常是只在Line陳抗群組上看，台北市1年有2千多場陳抗活，這對我們來說還好啦，不會有問題」

來到宜蘭民進黨大票倉尤其又去看農民，是不是要為2020年總統作起手勢？，柯笑說：這想太多了啦，現在宜蘭縣長是國民黨的，不要講什麼票倉啦，輕鬆一點好不好，他是到每個縣市去看一看他們有趣的東西，吃一吃他們有趣的食物，這很好玩啦，

到礁溪吃空心菜是不是想要把誰吃掉？柯表示，想那麼多幹什麼呢？奇怪！「我一吃空心菜時就感覺不是用一般油炒菜，結果一問是橄欖油。」

▲▼台北市長柯文哲在宜蘭參觀溫泉蕹菜園。（圖／台北市政府提供，下同）

另被問到只有國民黨縣市長與柯參加這活動，柯說，不會啦，基隆市長是因市運會關係不能來宜蘭。

台北市長柯文哲1日上午，是先到礁溪協天廟參拜，後參觀溫泉蕹菜園，再參加在宜蘭縣外澳盛大舉行的連續第4年的北北基宜淡蘭跨縣市會師活動。